預防濕疹：乳液多含防腐劑 濕疹慎選

【明報專訊】防治濕疹，潤膚非常重要。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，濕疹患者皮膚角質層的屏障功能比一般人弱，角質細胞之間有很多罅隙，令水分容易蒸發，導致皮膚容易乾燥，「加上發炎反應之後，皮脂腺功能亦會減弱，出油不多，雪上加霜，皮膚就更乾」。潤膚可以改善屏障功能，減少水分流失，並減少致敏原、細菌及病毒入侵皮膚。她提醒，不止秋冬乾燥的天氣才需要護膚，濕疹患者一年四季皮膚都可能乾燥。

一年四季都需要潤膚

潤濕產品琳瑯滿目，常見分為油膏（ointment）、乳霜（cream）和乳液（lotion）3大類別，註冊藥劑師張偉豪指3種質地分別在於水油比例。油膏含八成油兩成水，感覺油膩，適用於乾燥皮膚及部位；乳霜兩者各一半，大部分皮膚都合用；乳液質地輕盈，油比例很少甚至近乎零，適用於油性皮膚；但要注意因乳液以水分為主，容易滋生細菌，多數產品都含防腐劑，濕疹患者應小心選擇。

依部位季節 油膏乳霜配合用

很多人抗拒黏膩的感覺，質地剛剛好的乳霜想必是最好選擇吧！張偉豪卻指：「沒有絕對王者，視乎皮膚部位決定。」他舉例，腳踭、手肘等部位較乾燥，可用油膏滋潤，雙手等較常用到的部位，就可用質地較輕盈的乳霜，方便工作，不同產品可互補不足；亦可按照季節、環境，搭配不同潤膚產品使用。林嘉雯提醒，「用後要覺得舒服，才是適合你的潤膚膏」，有些人用後感到刺痛，或以為感覺很油膩就可以防止水分流失，但其實只要覺得不舒服都不應該再用。

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