兒言自得：溝通增進醫患關係

【明報專訊】最近有兩宗死因裁判庭的新聞，吸引了我的注意。第一宗是年輕女子因心肌炎住院，不幸離世；第二宗是新生兒在真空吸盤引產出生後，因帽狀腱膜下大量出血而夭折。據報章報道，年輕女子個案死因庭一致裁定死者「死於自然」，死者母親在庭外激動落淚，質疑院方「一個大話冚一個大話」；至於嬰兒夭折個案，法庭判死者「死於不幸」，家屬堅持指摘醫生經驗不足，又嘆向院方追討時困難重重，「佢哋係一個政府機構，我哋一個平民，點同佢拗」。兩名死者的家人對醫生和醫院的不滿之情，溢於言表。

我在這裏當然不會評論病者治療過程，以及法庭審訊的是非曲直，只想指出，從患者家屬的發言看來，他們對醫者明顯缺乏信任。

醫患關係惡劣，在內地特別明顯，過去醫護遭病人或病人家屬襲擊以致重傷甚至喪命的事件，時有所聞；近年雖漸有改善，但醫患衝突仍普遍存在。歸根究柢，亦是醫患之間缺乏了一個信字。內地醫生薪金微薄，以往一向依靠紅包和處方藥物的提成來增加收入，「創收逐利」是許多醫院的經營方針。難怪病人會懷疑住院時的檢查、處方，甚至手術是否必要，還是院方創收逐利之道。病人付了醫生紅包，自然要求有好結果，要是療效未如理想，或病人失救，家屬覺得受騙，怒火中燒自行私了以雪心中恨，引發了種種針對醫護的暴行。

盡心盡力 為何不獲信任？

香港醫護人員恪守專業守則，創收逐利和公立醫院更沾不上邊，醫生不會因為處方不必要的檢查、藥物或手術獲得任何利益。可是，仍有不少年輕醫生和護士抱怨：我是盡心盡力為病人，為何他們還不信我？發生了任何與治療有關的不如意事，總是投訴我害了他。

其實，病人是否信任醫護，關鍵在兩者的溝通，這當然亦包括了溝通時的態度。公院出了名的忙碌，病人多，加上人手不足，醫護單是為病人提供必要的臨牀治療，已是忙得不可開交，還要處理大量文書工作；為了滿足培訓要求，更要騰出時間來參加研討會、檢討會、審計會等一大堆會議。若醫院要找外國專家來作認證工作，那準備工夫更會花費醫護人員大量時間心力，犧牲的很自然是和病人相處時間，解釋病情往往流於表面和不夠詳細。有醫生告訴我，他和病人解釋病情只說一遍，哪管病人是否明白，根本沒時間讓病人或家屬問問題。這樣的自說自話，只是「獨白」（monologue），怎算得上溝通，又怎能取得病人的信任，增進醫患關係？

我在醫務委員會工作多年，接觸過許多針對醫生的投訴。有不少個案，若單看投訴信的內容，會給被投訴醫生的不負責行為嚇一跳；但拿病人醫療紀綠一看，卻完全不是那一回事：原來醫生的治療步驟完全正確，所有應該做的事都做了，只是病人不知道或不明白，加上對醫生缺乏信任，誤會是投訴的主要原因。

醫患關係不好，對雙方都非常不利。治療進程亦會因醫患摩擦而受阻，費時失事。有關當局在預算醫護人手需求時，應把和病人溝通的時間計算在內。醫護人員亦要重視和病人溝通，增進醫患關係，醫護工作開心順利，亦省去和病人爭拗的麻煩和時間，病人信任醫護，可以安心接受治療，對病情也有好處。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）