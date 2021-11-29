膚見：「蟹足腫」橫行難搞

【明報專訊】當皮膚表面受到不同程度傷害時，如傷口屬淺層及面積細小，一般是不會留下疤痕；但如果創傷範圍較深而大，又缺乏正確護理，出現疤痕的機率相對增加。當疤痕填補傷口，小小紅腫隨着時間漸漸消退，這就是正常生理反應（表淺性疤痕）。

我們對於疤痕的生理學認識仍然未夠全面。在傷口癒合過程受不同因素影響，臨牀上，疤痕主要分為3大類：表淺性、萎縮性和增生性。表淺性疤痕是最簡單，時間愈久，疤痕愈難察覺。萎縮性疤痕，最常見是由暗瘡引起，通常發炎時間愈長、涉及範圍愈大，出現疤痕的機率就愈大，一般發炎1至2個月就會出現凹痕。而增生性疤痕主要分為兩種：蟹足腫（蟹狀肉芽）及肥厚性疤痕；它們會在幾星期內不斷增生，所以需要立刻治療，以免惡化。

疤痕凸起 形狀如蟹鉗

蟹足腫（keloid）來自希臘語，意思是蟹足（crab's claw）。早在1700年埃及已有文獻記載，直至19世紀初開始有西方國家引用。早期還未有類固醇，治療蟹足腫，實在束手無策。

蟹足腫是凸起疤痕，形狀肥肥長長，好像蟹鉗；它會不斷地生長，範圍遠遠超過本身傷口。目前仍未了解形成原因，有些人的體質較容易產生蟹足腫；以人種分辨，蟹足腫在非洲、亞洲和拉丁美洲人身上都較容易產生；從流行病學角度看，孕婦、青春期、肥胖、高血壓、燒傷、穿耳、水痘、注射疫苗較容易出現；若按身體部位來看，前胸、肩膀、上背部、耳垂、頸部、關節部位，如肘關節和膝關節等傷口，都會容易引發蟹足腫。視乎蟹足腫活躍度，病人會有不同程度痕癢及痛楚。

肥厚性疤痕隨時間減退

肥厚性疤痕（hypertrophic scars）只沿傷口線腫脹，不會超越；雖然會有少許痕癢及痛楚，但程度遠遠不及蟹足腫。還有一點，兩者最大分別是：當時間愈長，蟹足腫有可能愈趨嚴重；相反肥厚性疤痕會隨時間慢慢減退。

治療方面，矽膠片或矽膠藥水對肥厚性疤痕都可能有效，但對蟹足腫就未必有幫助。治療蟹足腫的方法就是每隔3至4星期，在疤痕位置注射類固醇；有皮膚科醫生會在注射前用液氮凍傷疤痕，效果較好，但成本也會高一點。蟹足腫若出現在耳珠就麻煩多了，要考慮手術切除外，也要採用不同方法防止再次出現，包括壓力貼膠布、放射性治療及重複注射類固醇等。

最後，當然是要盡量避免受傷，或不要令傷口有感染。如果擔心傷口癒合出現問題，就應盡快求醫，可將問題縮小及減低傷害。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）