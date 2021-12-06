8雪櫃囤積逾千外賣盒 孤寂焦慮 「鬱」出儲物症

道別儀式——儲物症患者大多接受不了丟棄，如強硬清空物件會令他們情緒激動，亦不能徹底解決問題。專家建議賦予丟棄物件的意義，如捐贈有需要人士，甚至舉行道別儀式，讓他們慢慢接受丟棄。（visualspace@iStockphoto）

影響生活——儲物症患者大量收藏沒有金錢或情感價值的物件，難以丟棄，影響家居衛生之餘，亦很容易釀成意外。（Aleutie、Toltemara@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】「垃圾屋」時有聽聞，上月有婦人在睡房內疑遭大量衣物壓死，近日另一宗「曱甴屋」報道更令人毛骨悚然。囤積大量雜物，引起惡臭和蟲害，導致居住環境和衛生惡劣。令人不解的是，當事人為何不斷囤積雜物，跟滿屋垃圾、曱甴同住？

不停儲無價值物品 影響生活

上月發生一宗罕見意外，有婦人在睡房疑遭衣物壓死。據指事主房間堆滿雜物，精神科專科醫生傅子健指事主或與儲物症（hoarding disorder）有關，「如果衣服能夠壓死一個人，可想而知數量有幾多」。儲物症在2013年被列入《美國精神疾病診斷手冊》（DSM-5），患者會不停收集沒有金錢或情感價值的物件；他們因無法分辨物件價值而難以捨棄，慢慢愈儲愈多，影響生活，例如導致家中衛生惡劣、易構成家居意外，甚至破壞與家人、鄰居關係，工作亦受影響，為了儲物而無法過正常生活。傅子健指，需同時符合上述所有特徵才能診斷為儲物症。

「藏品」廣泛 收集流浪貓狗不照顧

「儲物是一種行為，很多原因都可導致，需排除其他原因後，才可說是儲物症。」傅舉例指，抑鬱症、認知障礙症患者因判斷能力下降，無法分辨物件有沒有用處，或難以記起物件意義而不斷儲物；一些專注力失調及過度活躍症患者，做決定、分類能力較弱，都會出現儲物情况；強迫症患者則因丟棄某些物品感到不安，而選擇留在身邊。

儲物症與一般收藏習慣不同，患者多數以免費、贈品或拾荒形式獲得物品，缺乏系統將物件分類、收納，通常是雜亂無章地堆放家中，影響生活環境。他們的「藏品」很廣泛，如舊電器、舊報紙雜誌、煮食煲。有患者還會收集動物，不斷帶流浪貓狗回家，但不照顧牠們，以致食物不足，大小二便也不清理。「他們本質只是為了儲，不是愛惜動物，其實都是儲物症！」

出身貧窮 外賣盒成節儉象徵

傅子健遇過一對夫婦患者儲外賣食物膠盒，疫情兩年來收集了逾千個，塞滿一部雪櫃後就添置新雪櫃，陸陸續續購入了8部，剩下無法入雪櫃的外賣盒就堆放家中各處。「他們有很多不同理由解釋（儲物行為），如環保、不能丟棄塑膠、洗乾淨後可以重用。但當我說那裏有二三千個膠盒，怎樣用也用不完，他們就解釋不到……」後來兩人經子女協助下求醫，才知道他們的儲物傾向已超過10年，因為兩人出身貧窮，每次外出都會打包吃剩食物，漸漸地食物盒成為他們心目中節儉的象徵。傅指治療時讓他們意識到自己的行為有問題，配合藥物，再找一個他們可接受的論點說服他們，例如他們因為節儉、環保而儲物，但長開8部雪櫃浪費電力、塑膠盒亦不環保，之後幫他們回收膠盒，捐贈多餘雪櫃，情况慢慢改善，雪櫃以外的地方已不見外賣盒，「最重要這些行動是他們自願做，而非迫出來，才可實踐和堅持」。

大多年輕已有儲物傾向 老來失控

外國統計指，全球約有2%至4%成年人患儲物症，55歲或以上佔6%，長者屬高危一群。香港老年學會總監、註冊社工陳靜宜表示，她處理過不少長者患儲物症的個案，但儲物行為不是一朝一夕發生，多數在年輕時已有儲物傾向，到了中、晚年更嚴重，不能自控。有三大因素令長者成為儲物症高危群組。第一、文化和生活習慣，「老一輩通常很慳家」，他們或生於戰亂，物資困乏，所以不會輕易丟棄東西。而且昔日大至電器小至皮鞋都可以修理，「所以他們會覺得，東西壞了放在一旁，修理好就可以再用」；第二是經濟問題，「可能真是窮，所以要執拾物件如紙皮、爛銅爛鐵，去回收、去賣」；第三、心理和情緒影響，老年是一個「失去階段」，會有焦慮、恐懼、寂寞等心理困擾，長者可能透過擁有、控制物件，來抗衡孤寂和不安。

找出患者「痛點」 助說服改善

如何勸導患者捨棄物品？陳靜宜指，找出患者「痛點」和舉行道別儀式，或有助改善問題。由於患者不覺得儲物有問題，「如果你只是不停說『你要清走這些無用東西』並沒有用處，因為這些東西在你眼中無用，在對方眼中卻是寶」。需要先找到患者最害怕的事情或「痛點」，讓他們意識到過度儲物的問題。

陳舉例，她遇過一名獨居公屋的黃婆婆，送飯員發現婆婆「全屋都是雜物，由地面堆到天花」，而且有很多曱甴，衛生環境惡劣，於是向社工報告。社工用了3個月時間，藉着陪診、家訪、打電話關心婆婆，建立關係和信任。有一天婆婆主動打電話給社工，表示收到房署通知，因鄰居投訴衛生情况，被扣分至需要遷出，十分擔心。陳靜宜說，這就是黃婆婆的「痛點」。為了加深動力，社工更聯絡她的女兒，女兒答允，只要婆婆清理好家中雜物，就帶孫兒來探望她。

舉行道別儀式 為丟棄物賦予意義

結果，社工連同房署和清潔隊職員合共6人，為婆婆清走裝滿20個大型垃圾桶的雜物。其間社工與婆婆逐一解釋物件的去向，例如壞掉或太殘舊的物品就棄置，舊衣就捐給有需要的人。陳靜宜指，患者需要參與丟棄的過程，而且可賦予丟棄物品的意義，甚至舉行道別儀式，例如捐贈的舊衣，就在箱子上寫上「無家者」、「救世軍」，讓患者知道丟棄不只有負面情緒，從而慢慢放下。黃婆婆起初忐忑不安的看着物件被清走，但社工與她舉行道別儀式，1小時後她終於能轉身走開。

陳靜宜指，這是難得的成功個案，「我不敢說其他個案不成功，但真的要花很長時間去處理」；尤其是無親的獨居長者，較難讓他們意識到問題所在和找到改變動機。

藥物、心理治療 改變價值觀

除了社工介入，傅子健指亦可透過藥物或心理治療幫助處理儲物症。透過認知行為治療，讓患者了解他對儲物行為或儲存品有不正常的認知，繼而嘗試改變他的價值觀；又或者處方抗抑鬱、焦慮藥物，改變大腦之前因儲物而獲得快感的方式，慢慢學習從生活其他方面如社交、運動等得到滿足感。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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