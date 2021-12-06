對應貼士：找出原因忌強硬清空 孫兒成改善動力

家人陪伴——專家指家人的包容和陪伴對儲物症患者十分重要，如身邊人一一離去，患者就更沒有動力改變自己。（Kiwis@iStockphoto）

【明報專訊】若家人出現儲物症徵狀，家中物件逐漸堆積如山，專家提供3大對應貼士：

1.包容陪伴

香港老年學會總監陳靜宜指，家人要明白患者儲物行為到達不能自控、影響日常生活情况，背後有很大的心理、精神因素，並非貪小便宜或故意邋遢。

精神科專科醫生傅子健建議家屬包容患者，陪他們走過難關，當身邊人一一離去，不再照顧他、親近他，患者更沒有動力改變自己。

2. 逐步改變

「清空物件不是唯一，也不是最先要處理的事。」陳靜宜表示，家人要花時間理解儲物的原因，「如果用強硬方式，解決到一時問題，以後都會繼續發生」。若因而令關係破裂、無法對話，也不能解決問題癥結。另外，也不要想「一次就要全屋清晒」，而是要逐步改變，例如老人家想看孫兒，就請他先清理客廳，好讓孫兒可以一起食飯、玩耍。

3. 盡早找專業協助

陳靜宜指出，患者一般不會主動求助，故家人甚至鄰舍要多主動關心。另外，多數家人找社工幫忙時，情况已經很差，關係已經破裂，所以她提議家人若意識到有問題，盡早處理。如不知道從何入手，可以嘗試在地區中心向社工求助，再視乎情况決定是否需要轉介到精神科醫生。

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