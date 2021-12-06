吾生有杏：院長醫生周記（174）：有誰共鳴

【明報專訊】「找到了！找到了！這細菌的確可以影響新冠疫苗的成效！」整個團隊那刻興奮喜悅之情還是歷歷在目。

自新冠疫情爆發以來，我們的團隊日以繼夜、廢寢忘餐地工作，希望及早找出改善免疫力抵禦病毒的方法。過去10多年我們都專注在腸道微生態（gut microbiota）的科研工作上，因為我深信腸道微生物是影響健康的關鍵。我經常對學生說：「基因是父母給我們的，無論是恩賜或是負擔，我們都不能輕易改變。但是腸道微生物是我們的『第二套基因』，它比父母給我們的基因多百倍以上。只要能夠改變腸道微生態，便很大機會扭轉我們的命運！」

找到提升新冠疫苗成效益菌

我並非癡人說夢，多年來的努力漸見成果。例如早前我們的團隊發明以腸道細菌基因診斷大腸瘜肉及早期癌症，幫助了很多害怕及不合適照大腸的人士。其後團隊亦首次發現新冠病人缺乏一系列益菌，最近更找出影響新冠疫苗抗體水平的「青春雙歧桿菌」（Bifidobacterium adolescentis），相信透過補充這種特別的益菌，可以提升新冠疫苗的保護力。

中大港大醫學院共同研發

在過往科研成果當中，找出影響新冠疫苗成效的益菌令我感受最深。每當我發表腸道微生態與免疫力關係的想法，別人總認為我在發白日夢。不少人對我說：「我吃了這麼多益生菌，但不覺得身體更健康，大多都是宣傳伎倆了吧！」市場上的確充斥不少言過其實、沒有科學根據的產品。要從過億細菌中找出可以診斷及治療疾病的菌種，真的談何容易？

「找到了！找到了！」那一刻的興奮心情和禁不住的淚水不能用筆墨來形容。更難得的是這項科研是中大港大兩所醫學院攜手合作、共同研發。

創科之路殊不容易，發明只是一個開始，要達到廣泛應用需要克服更多更大的難關。在這條崎嶇孤獨的路上，曾面對無數冷嘲熱諷，亦碰上不少守舊與頑固的阻撓。

要走的路見不到盡頭，唯有高歌自娛：「……不信命，只信雙手去苦拼，矛盾是無力去暫停。可會知，我心裏睏倦滿腔，夜闌靜，問有誰共鳴？」

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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