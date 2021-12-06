知多啲：機械臂切割關節組織 精準減翻修

【明報專訊】接受半膝關節置換術，病人康復期較短，術後關節靈活度也較高，活動更順暢，日常步行姿勢亦比較自然。然而，半膝關節置換術因為要保留較多組織，醫生施行手術時需更加精準，無疑增加手術難度。利用機械臂輔助關節置換技術，令準確度、翻修率、術後痛感都有所改進。

機械臂系統引入香港逾10年，技術發展至今已相當普及。人工膝關節置換術是其中一種相當成熟的機械臂輔助手術，機械臂有助醫生於切割關節組織角度、膝蓋骨及放置人工關節時，更加精準，減低人為錯誤。

傳統手術是由醫生人手切割耗損的關節組織，再換上人工關節，過程依賴醫生的經驗和臨牀判斷。利用機械臂輔助，醫生於手術前先用3D電腦掃描患者關節，經電腦分析，具體及精確地計算出適合患者的人工關節形狀、尺寸及位置，再利用機械臂鋸掉原有關節組織。

術後痛感減55.4%

研究顯示，超過99%機械臂輔助關節置換手術的準確度誤差少於3%，而接受傳統手術的患者，只有75%能達到這個水平，可見機械臂的確提升手術準確度。

手術前，機械臂系統預先計算並設定截骨手術安全範圍，若手術過程超出範圍，機械臂會自動停止操作，避免傷到周邊完好組織，令整個手術準確度大大提升，健康的關節組織亦能保存得較好。當組織損傷較低，患者康復期亦能縮短。傳統半膝置換術後住院時間約3日，5年內翻修率為7%；而機械臂置換手術因精準度高，出院時間可少於3日，5年內翻修率下降至3%。又因手術準確度提升，延長了人工膝關節壽命，由15年增加至更長時間。

另外，美國研究數據指出，患者於手術後8星期內的痛感，機械臂置換手術比傳統手術減低了55.4%。新技術減低術後痛楚和創傷，部分病人可考慮兩邊膝蓋同時更換人工關節，節省住院、康復及手術時間。