談情說痛：牽一「骱」 動全身

【明報專訊】痛症是我臨牀研究的科目，因此對於任何有關痛症的大小新聞都感到興趣。之前閱讀過一篇有關某藝人的文章，令我印象深刻。內文提及他全身不同部位都不時受痛楚困擾，經過一番折騰後，才發現根源來自毫不起眼的牙骱關節。

頭痛頸痛腰痛 牙骱作怪

牙骱，在醫學上稱為顳顎關節（temporomandibular joint，TMJ），主要功能是協助咀嚼及發音，但這小小關節還參與很多工作。試試回想每當搬動重物或扭動牢固的瓶蓋時，我們都會不自覺地「咬緊牙關」，正是徵召牙骱關節的協助，連同牙骱附近的肌肉及軟組織一同使力去完成工作。

先天咬合不齊、矯齒不當或其他後天原因，令牙骱關節不順暢，開合時發出「卡卡」聲音，都會削弱了牙骱力量。此時，身體其他肌肉組因為欠缺牙骱肌肉群支持，而引致肌肉失衡，容易引發各種痛症。情况就如足球隊少了一名成員，其他隊員便得「補位」分擔其崗位的職能，日子久了便會過勞。

痛楚正正是其他肌肉群組，對牙骱關節「缺席」發出的求救信號。最常受影響是肩頸肌肉群組，但背部甚至大腿也有可能波及其中。前文的藝人因為上下顎咬合不齊，引致頭痛、牙痛、頸痛、腰痛等，嚴重影響生活質素，正正是「牽一骱，動全身」的活生生例子。

牙骱出事可影響身體其他部分，反之亦然。當其他肌肉群組出現毛病，可能需要牙骱肌肉群來替補。例如跑步時，如果缺乏了核心肌肉或下肢肌肉力量支持，咬緊牙骱可提供額外力量去完成運動，卻有可能令牙骱關節勞動過量，而出現痠痛或其他不適。因此，當牙骱出現毛病，但經過口腔及齒科檢查後仍找不出因由時，可循其他方面着手，回想牙骱不適發生期間生活是否出現變動，例如體能活動增加等，或能夠找出疾病源頭。

牙骱不適 或與情緒病有關

值得一提的是，不少研究指出牙骱不適或顳顎關節綜合症，與抑鬱焦慮等情緒病有關，當中因果關係尚未有定論，不過痛症與情緒可彼此互相影響，所以不要小覷這小小牙骱關節！

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監、家庭醫學專科醫生）

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