兒言自得：兩面刃阿士匹靈

【明報專訊】阿士匹靈（aspirin）可能是世上最常用的消炎鎮痛藥物，據說每年全球銷量超過1000億粒，以全球人口總數約79億計，平均每人每年服用13粒。當然，平均數向來誤導，事實上，有人從來不服用阿士匹靈，有分人卻終身天天服用，從不間斷。

阿士匹靈主要成分是水楊酸（salicylic acid），一種由植物提煉出來的化合物，有消炎、退燒、鎮痛等作用。3000多年前，古埃及人已用含有水楊酸的植物來止痛。大半個世紀以前，阿士匹靈是香港用以退燒的主要西藥，現在流行的「撲熱息痛」雖然在1960年代已列入英國藥典，以商品名稱「必理痛」（Panadol）在市面銷售，但在殖民地的香港還未普及。我還記得剛出道接受兒科培訓時，曾治療過不少水楊酸中毒的小童，大部分都是因發燒看醫生，給處方過量阿士匹靈所致。水楊酸毒性強，過量服用可以致命；最要命的是，其中一個病徵是體溫升高，令醫生以為原本處方的藥力不夠，於是加大阿士匹靈劑量，以致毒上加毒。

病童被餵紅花油 水楊酸中毒亡

那時還有些父母會給有病孩子吞服含水楊酸、本來只作外敷的藥油，其中最常用是白花油和紅花油。白花油也還罷了，水楊酸成分不高；紅花油水楊酸濃度極高，吃進肚子裏會導致嚴重中毒。我處理過一名入院時已陷入昏迷的病童，父母矢口否認孩子服過藥物或藥油，但我嗅到他氣息裏的藥油氣味，盤問下祖母終於承認給他服大半瓶紅花油，血液化驗證實為水楊酸中毒，這孩子可惜太遲送院，幾經搶救後仍終告不治。

自從撲熱息痛普及後，阿士匹靈的退燒止痛功能漸漸被取代，但它抑制血小板黏附、防止血管栓塞的功能，又令它大行其道，成了預防冠狀動脈栓塞、心肌梗塞、缺血性中風的靈藥。有專家曾發表文章，說只要把阿士匹靈、降血壓藥和降膽固醇的他汀類（statin）藥物放進水塘裏，可以把人均壽命延長若干年云云。於是服用阿士匹靈成了風氣，中年或以上人士，不論有沒有冠心病或中風風險，都天天服用。直到最近，有研究報告指出由於水楊酸抑壓血小板黏附性，並傷害胃壁黏膜，服用後會增加身體出血風險，無差別服用，整體害處比好處多，建議預防性服用阿士匹靈要懂得選擇，最好先和醫生商量。

兒童服用阿士匹靈，更須特別小心，除了提防服用過量中毒外，更要知道要是患了水痘、流感等病毒感染，同時服用阿士匹靈，有可能患上一種能導致肝臟急性衰竭和腦水腫，甚至致命的可怕疾病，叫做「雷爾氏綜合徵」（Reye's syndrome）。這病成因尚未明確，但極難治理，倖存者許多都會有肝和腦的後遺症。

1980年代，政府市政總署抽查市面出售的魚蛋和牛丸，發覺部分樣本混和了水楊酸，分量雖不致引起水楊酸中毒，但足以傷害胃壁，以及令對水楊酸敏感的人士發病。政府立令禁止把水楊酸混入食物，部分商販以身試法，是以為水楊酸令魚蛋和牛丸更加爽滑彈牙，並有防腐作用。

所有藥物都是兩面刃，既可治病，亦同時有或多或少的副作用或毒性，阿士匹靈也不例外。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）