膚見：我在急症室的日子

【明報專訊】回想起1990年代的我，在澳洲完成醫學學位後，便急不及待回香港工作。第一份工作在瑪麗醫院急症室任職，那幾年的經驗實在難能可貴。對一個剛畢業醫科學生來說，無論將來朝向哪一個專科發展，在急症室工作應該是一個好開始，因為那裏病例範圍非常廣闊，幾乎什麼情况都會出現，對於一個經驗尚淺的醫生來說，能夠遇到多種不同病例是非常難得。

首要學懂先後次序

在急症室工作，首先，最重要學懂先後次序（priority）。記起有一次，我直屬上司劉醫生突然在我背後問：「阿黃，你照顧的3號牀病人怎樣？」當時我真的有點不知所措，十分緊張，因為不知他為何會在這裏出現？為什麼他對3號牀病人那麼着緊呢？我立刻回答：「釗哥，他是一名45歲男士，有高血壓及高血脂病史，長期服藥，肚痛了2天……」釗哥打斷問：「他面色不好，樣子非常痛苦。阿黃，他的血壓、脈搏、SaO2（血含氧量）怎樣？」我連忙打開半小時前的紀錄並回答：「一切正常。」

我察覺到釗哥的眼睛一直未有離開過病人。「快，再測一次。」他立刻走上前問病人幾個問題，再重新檢查病人心臟和肚子；我也匯報病人血壓及脈搏，的確比半小時前高出了很多，SaO2就正常。他隨即跟我說：「他很有可能患上腎石，立即檢查病人小便有沒有帶血，如果有，為他打止痛針，再做……如果唔明或有問題，立刻找我，明白嗎？」我立刻回答：「明白、明白。」檢查結果出來病人真的患上腎石，打針後，病人痛楚已慢慢紓緩，被轉介到相關專科跟進。

病情可一瞬間改變

那次我才明白，為什麼時常看到釗哥在急症室走來走去，原來是協助我們盯着病人。他清楚地知道急症室病人的狀况可以在一瞬間改變，有些情况如心絞痛或中風，時間只要有小小落差，可能是生與死之差別。

當然要達到釗哥那種境界，只需要問幾條問題和少許驗查，病人情况便手到拿來，這必須在急症室浸淫及磨練一段時間才做到。對於我這剛出道的小伙子，從書本學習得到知識和實際經驗仍有很大距離，需要不斷去實踐，慢慢累積經驗。

這個經歷已經事隔20多年了，還是像昨日般歷歷在目。約3年前，有機會在飯局中遇上劉醫生，重提這件事，可惜他一點記憶已沒有，還說我的敘述有一點誇張。

這個世界就是這麼弔詭，他人看來可能是一件微不足道的事，但對你我或他來說卻影響一生。我也認識一名醫管局高層，因為有個熱心女士願意在大雨中讓他先乘搭的士，令他順利趕及應考大學試，最後考進醫學院，這又是另一個令大家鼓舞的例子。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）