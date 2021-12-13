小貼士：飲食清淡少揉鼻 合谷迎香通血氣

【明報專訊】流鼻血是十分常見徵狀，可以發生在任何年齡層及季節。耳鼻喉科專科醫生劉偉業，以及香港專業教育學院（柴灣）健康及生命科學系高級講師、註冊中醫關德祺，為大家提供預防流鼻血的建議。

‧室內室外要夠濕

乾燥的天氣，很多時是流鼻血的導火線，所以保濕滋潤的工夫絕不可少，例如多在鼻腔塗抹凡士林、多聞蒸氣等。如果想增加室內空氣的濕度，不妨長時間開啟加濕器，尤其使用電暖爐時，空氣十分乾燥，更需要加濕器。在乾燥日子，外出時戴口罩，可令鼻子經常保持一定濕潤，減低流鼻血、鼻敏感等徵狀。

‧改善不良生活模式

減少一些手多多的不良動作，如挖鼻子、揉鼻子等，以免增加鼻腔黏膜受損風險。改善其他不良生活模式亦很重要，因為從中醫角度，經常通宵熬夜、過度勞累、吃太多「熱毒」食物（如牛肉、羊肉、燒烤食物、煎炸食物、辛辣刺激食物）、煙酒等，均容易引致身體上火（即熱氣），是流鼻血其中一個主因。

‧飲食清淡忌熱毒

想減低身體上火，飲食必須以清淡為原則，多吃蔬菜及水果，尤其是性平的食物，如蓮子、百合、沙參、玉竹、木瓜等。西洋菜蜜棗杏仁豬骨湯具潤肺清熱之效，但西洋菜性屬寒涼，寒底不宜多吃。其他滋潤食療還有蓮子百合糖水、蜜糖、花膠等。

吃火鍋是不少人秋冬的至愛活動，大家圍着熱辣辣的火爐進食，會否引致熱氣，增加流鼻血風險？其實這飲食模式並不熱毒，材料才是關鍵，牛肉、羊肉、雞肉、麻辣等都是熱毒食物。想減低熱氣，選用食材應以清淡為原則，多吃蔬菜，減少熱毒食物。

‧穴位保健

從中醫角度，經絡運行不均衡，可增加流鼻血風險。適當按摩相應穴位，有助改善血氣運行速度。合谷穴有「止痛大穴」之稱，是手陽明大腸經的原穴，位於第一二掌骨之間、兩骨相合形狀如山谷的地方。平時用拇指輕揉該穴位，有助改善血氣運行。

用食指輕揉主治鼻塞、鼻出血的迎香穴。此穴屬於手陽明大腸經，位於鼻翼外緣的中點，旁開0.5寸處的鼻唇溝陷中，左右各一穴。每天做2至3次，每次3至5分鐘。

除預防作用外，這兩個穴位亦有助紓緩流鼻血後的不良症狀。流鼻血時，先利用正確方法止鼻血；止血後，可輕揉合谷穴，或按壓迎香穴，有助改善血氣運行。大約做3至5分鐘。