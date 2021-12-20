置換假體 治療時間較短 髖關節炎 寸步難行

【明報專訊】對運動愛好者來說，關節炎屬常見病症。關節需要承受人體重量及外來重力，例如跳躍、負重及重複運動姿勢，都會為關節帶來沉重負擔。髖關節是承受最大重量的關節，主宰日常起立、走路、坐下等基本動作。一旦患上髖關節炎，對日常生活影響甚大。初期患者主要接受藥物或物理治療，但若發炎情况惡化，保守治療未能減輕痛楚，最終可能需要接受人工髖關節置換手術。

髖關節由股骨末端的球狀體（股骨頭）和髖臼關節組合而成，由一撮韌帶將兩者連在一起，令髖關節穩固起來。兩個骨頭匯合之處由關節軟骨覆蓋，在骨頭移動及摩擦時有潤滑作用。

軟骨磨損 骨頭硬碰硬

若是一個運作良好健康髖關節，滑膜會製造適量潤滑液，以減低髖關節的摩擦。相反，若患上退化性關節炎，關節之間的軟骨表面長期磨損，變得不再光滑甚至粗糙。沒有了髖關節軟骨作為中間的緩衝，骨頭之間只好硬碰硬，長此下去甚至會長出骨刺，整組關節亦會變得僵硬，甚至喪失關節功能。

常見成因：退化、骨折

1. 原發性關節退化

多發生於年過50歲人士身上，部分患者親屬可能有此病史，或先天性髖關節結構發育不全。患者髖關節抗壓力較弱，關節承受的壓力較大，令關節滑膜及軟骨比正常人較早出現退化迹象，骨頭直接摩擦而引起痛楚。

2. 缺血性股骨頭壞死

長期服用類固醇或飲酒過量，嚴重會發生缺血性股骨頭壞死。逾10年酗酒史，每日酒量超過2支大啤酒之人士，更會大大增加股骨頭缺血性壞死的機率。

3. 類風濕性髖關節炎

因自身免疫系統出現問題而引起的關節炎，屬於慢性炎症疾病，患者關節會腫脹、疼痛、僵硬等，嚴重會失去關節功能。

4. 髖關節骨折

年長人士因肌肉及骨骼功能退化，加上反應及平衡力下降，跌倒及骨折的風險大增。而部分人因吸煙、酗酒、飲食不均而令骨質變得疏鬆及脆弱，就算輕輕跌倒也有可能引發嚴重骨折。

初發病藥物及物理治療止痛

為患者建議合適的治療方法之前，醫生首先要清楚知道患者工作性質、日常生活習慣、關節受傷原因、痛楚維持時間等；再透過臨牀檢查進一步了解患者體重、痛楚位置、關節靈活度等；最後需要X光檢查，進一步區分關節痛成因及病况，以制訂適合治療方案，一般分為保守治療及手術治療兩種。

‧保守治療——適合初期患者

對於初期患者，醫生一般會處方口服藥物或外用貼布治療，另配合物理治療，如超聲波治療止痛。

‧人工髖關節置換手術——

適合持續痛楚患者

若痛楚持續甚至有惡化迹象，則需接受磁力共振檢查關節結構。當關節功能下降至影響日常生活，或面對以下幾種情况，均建議全髖關節置換手術：

-疼痛影響走路和彎身等日常活動

-關節僵硬影響走路和屈曲雙腳等活動

-服用非類固醇消炎藥亦未能有效減輕痛楚

假體用逾20年 磨損嚴重可換

鈷鉻合金、鈦金屬、陶瓷及高密度聚乙烯（塑膠）都是近年常見的假體材料。醫生會視乎病人年紀及日常需要，選擇合適物料作股骨假體物料，令患者康復後活動更加順暢自然。

人工髖關節置換手術與保守治療法相比，治療時間比較短，成效更快彰顯。而隨人工髖關節耐磨技術進步，大部分人工髖關節可使用逾20年，即使是磨損嚴重亦可更換，能為患者日常生活解憂。

兩新科技 減人工關節脫骱風險

不少受關節炎痛楚困擾的患者，於考慮是否接受人工髖關節置換術時，對手術存有一些疑問，包括術後復元期、人工關節靈活度及脫骱風險等。雖然近年人工髖關節置換手術愈趨成熟，但仍有約5％脫骱風險。而關節置換手術兩大新科技，包括「雙界面活動髖關節」及「機械人手臂」，有效增加術後滿意度、靈活度、精準度，減低人工關節脫骱風險。

文：李崇義（骨科專科醫生）

編輯：梁小玲

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