吾生有杏：院長醫生周記（176）：「醫」冠楚楚？

【明報專訊】「Francis，這年輕一代的醫生愈來愈不像話！你看看，這個頭髮蓬鬆、又金又啡；那個竟然穿白球鞋又不穿襪，簡直就是世風日下，道德淪亡……」一位老前輩不停地向我投訴。幸好我的好友莫樹錦教授不是席上客，否則一番舌劍唇槍勢必在所難免！

但這位老前輩一番話，亦令我反思醫生的儀容是否應該有些規範，例如是否一定要穿恤衫西褲皮鞋呢？這個問題的延伸，便是醫生該穿什麼服飾才對。以往醫生的形象比較統一，例如男醫生基本上都是穿白袍加恤衫領帶西褲皮鞋；而女醫生則是西裝裙或褲再加高跟鞋。隨着時代變遷，醫生的外形和衣著也變得多元化，例如有些醫生會染頭髮、剷青或束辮。

當我還是學生的年代，那些「大醫生」總是衣冠楚楚，給人高高在上、神聖不可侵犯的感覺。現今的年輕醫生卻比較無拘無束，所以服飾也比較隨意。隨着疫情爆發，很多醫生因着衛生的緣故而穿scrubs，即V領短袖上衣的手術服。反而長袖衫及領帶被視為容易藏污及傳播細菌病毒的衣服。

對我來說，醫生是一種專業，因此整體打扮必須表現出對這個專業、病人及家屬的尊重。有些專科醫生，例如兒科，因為知道小朋友害怕打針和食藥，一見到醫生便會懼怕，所以他們一般較少穿白袍，反而會穿戴一些可愛的飾物在衫袋，方便接近小朋友。

取信於病人 談吐態度比服飾重要

其實醫生首要是得到病人和家屬信任，才能夠好好溝通。當醫生將病人放在首位，他就會知道應該如何用心對待病人，為病人多想多走一步。相由心生，取信於病人不是他的外觀，而是他的真誠及同理心。一個為病人及家屬着想的好醫生，他的談吐及態度所散發的親切感遠比他的服飾重要。如果缺乏以病人為首的心，縱是衣冠楚楚又如何？

所以，現今學醫的重點不再是以光鮮整潔的外觀去爭取client的信任，而是學習如何用一顆真誠的心去對待徬徨無助的病患。

相由心生，我們的心思意念不應只着重外表，而是帶着陽光的心去救傷扶危。

作者簡介﹕教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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