養生帖：冬日早睡晚起 潛藏陽氣

【明報專訊】天氣漸冷，日夜溫差變大。立冬過後，人體特點是：陽氣潛藏，陰氣轉盛。中醫認為，這季節人體應順應自然界特點，適當避風寒，不宜過量運動，以免損傷陽氣，內耗陰精。所以傳統養生學提出，冬季應該早睡晚起，潛藏陽氣和積蓄陰精，有利健康。

冬季早睡晚起可避免因低溫和冷空氣侵襲人體而引發呼吸系統疾病，同時也避免因嚴寒刺激誘發心腦血管疾病等發生。充足睡眠還有利體力恢復和增強免疫功能，有助預防疾病。

飲食忌黏硬 免傷脾胃

冬季飲食切忌黏硬（如濃稠湯、煎炸和水分少的乾硬食物、生冷食物等），因為此類食品易傷脾胃，影響消化吸收功能。

冬季大多時間較為寒冷，且每日溫差較大，容易引致感冒、心肌炎、肺炎、腎炎、心腦血管病、糖尿病、關節痛、胃潰瘍病、抑鬱症等。

為保持身體抗病能力，推介兩款湯水，作調養身體之用：

一、健脾潤肺湯（3至4人分量）

適用於氣陰虛少、抵抗力較差、平日易疲倦乏力、胃口欠佳、口乾咽燥、乾咳少痰、容易患感冒、大便不暢順、苔少、脈細數無力等人士。

材料：太子參4錢、蓮子4錢、百合4錢、麥冬3錢、玉竹4錢、淮山1両、豬瘦肉3両、南北杏各2錢、無花果3至4枚，生薑2片

做法：

1.中藥材洗淨，浸泡20分鐘；豬瘦肉洗淨

2.所有材料連生薑放瓦煲內，加入清水2.5升，武火煲沸後，改文火煲2小時，調入適量食鹽便可

功效：健脾益氣，潤肺止咳

二、益氣養血湯（3至4人分量）

適用於氣血虛弱、肝腎不足、抗病能力差或患病後身體康復能力差、神疲乏力、呼吸氣短、咳嗽痰白、頭暈耳鳴、心悸失眠、面色蒼白、眼矇眼花、手足麻木、指甲色淡，或月經量小、色淡質稀、血崩漏下、舌淡而嫩、脈細弱無力等人士。

材料：黨參4錢、黃芪6錢、南棗4至6枚、杞子3錢、桂圓肉4錢、淮山6錢、陳皮2錢、生薑2片、豬瘦肉3両

做法：

1.中藥材洗淨，浸泡約20分鐘；豬瘦肉洗淨

2.所有材料放鍋內加水煲煮，武火煲沸後，改文火煲約1.5小時，調入適量食鹽

功效：益氣補血，調養肝腎

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫副教授）