醫徹中西：平定環境 解決「奇難雜症」

【明報專訊】身體本來就是一個運營組織，在環境中因應變化而作出反應和改變；身體有外罩內涵，有各部各分，環境亦有近環境和大環境，有各類各屬。

中醫西醫各因着健康狀况或疾患，處理門徑各有異同。另一方面，身體外罩直接與環境接壤，特別是近環境的接觸，醫者在身體外罩與環境的處理，有時可以直接影響身體內部。中醫典籍《理瀹駢文》就是講述用外藥治癒身體內部疾病。

我喜歡用簡單輕藥去醫難治的病，其中重要思維是，醫治時，把病人的環境平定，用藥時更容易把身體治理至平和狀態，也是說可用更輕的方藥達到好效果。這一招式，毋須常用，因很多病普遍已有良好對策。

捲被邊助眠 廚房紙改善下背痛

一名年長女士，多病易倦怕冷，患過卵巢癌、肺癆，長期受喉炎困擾，筋骨皮膚腸胃睡眠皆有問題。治療間各方面轉好，唯是羸瘦，沒有肌肉，所以非常怕冷；就像很多長者的肌消症，肌肉少使保溫能力更差，不是一時補益可至回轉。她每晚冷得睡眠不寧，起牀擤鼻水，加被鋪加厚窗簾也不濟用。於是教她在牀邊平放一個長長圓枕，壓着身旁被褥，不讓外面的寒氣透入；但她說牀不夠闊，唯有教她把被捲向身內，不讓它超越牀邊而「漏氣」。她覆診時即感覺很好，1年後入冬，她說這個方法幫了很多。

另一名中年男士，因前列腺炎到診，一段時間醫好了，之後回來保健補腎。治療後膝痛、夜尿已減少，但下背總有些痠痛。我教他睡覺前放一塊廚房抹手紙在下背衣服內，覆診時見他十分詫異，直問我怎麼能這樣舒暢。我只解釋是除濕隔寒的力量。

另一年長男士，本來是調理及醫腳力，其間提及下體陰囊長久容易痕癢，晚上尤甚，皮膚沒有紅疹，其他皮膚也良好。因檢查時亦沒有特異，着他用柔韌度較高的軟紙巾，晚上放在底褲內。覆診時問他，他非常滿意，不再痕癢。

這些都是在醫治整體各部或大環境之外，特別為了緊附環境與身體外罩的對策。不是通用，需因應身體狀態來指導。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）