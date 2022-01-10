醫生教路平衡風險 適時接種 孕婦打復必泰 三高憂慮可選科興

在家運動——恆常運動、保持健康生活習慣，都是在疫情下保護自己及身邊人重要一環。（Nattakorn Maneerat@iStockphoto）

接種時機——癌症病人應在免疫系統狀態最好的情况下接種疫苗，對於正接受化療的病人而言，最佳時機就是兩次化療之間。（設計圖片，FatCamera@iStockphoto）

盡早接種——梁子超提醒，現時疫情爆發風險愈來愈高，建議非禁忌症但仍在遲疑的人「不要等」，因為疫苗發揮效力需時，要預早接種，才能在爆發時受到保護。（kokoroyuki、Milatas、wildpixel@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】政府擴大疫苗氣泡，加上Omicron已入侵社區，未接種新冠疫苗的人或要再三考量；但不少人對疫苗仍有疑慮，尤其是長期病或癌症患者、三高人士、長者、孕婦等。Omicron有免疫逃逸能力，就算打了3針也可能受感染。衡量接種風險和感染風險，他們都問：「究竟應否打針」？

「在第五波疫情的威脅下，長者低接種率是我們最大的缺口，令我們不容易守住醫療這條最後防線。」呼吸系統科專科醫生梁子超指出，現時70歲以上長者及安老院舍院友，接種率都很低，Omicron傳染力強，一旦在社區爆發和入侵院舍，長者受感染後容易有重症，送院人數將增加，不但長者有生命危險，醫療系統也面臨壓力。他表示，現時有不同國家及地區的數據顯示，疫苗對於預防感染後的嚴重病况有顯著功效。

慢性病人染疫 重症風險較高

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，慢性病如糖尿病、愛滋病等患者，感染後死亡、重症風險較高，更需要接種疫苗。因為較弱的免疫系統會增加併發症風險，如心臟病、心肌梗塞等，亦會加重原有病情。建議病情穩定的慢性病患盡早接種，減低死亡、重症風險。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜補充，從已知數據而言，雖然慢性病者接種疫苗後保護效能或比一般人低，但副作用沒有比較高，毋須特別擔心。

3名專家為長者、孕婦、不同長期病患等，解答他們的接種疑慮。

梁：梁子超

林：林緯遜

崔：崔俊明

三高急性病發 先處理後打針

Q1.三高患者和肥胖人士，血糖血脂血壓長期高企或不穩定，可以接種嗎？長者有三高也可以接種？

梁：要等到三高穩定才打針其實是誤解。反而留意最近有沒有突然不穩定狀况，若有急性病發、突然轉差等，就應先處理身體問題才接種。以英國為例，院舍長者接種前不用特別檢查。如果擔心打復必泰（mRNA疫苗）的免疫反應很強，可選擇科興（滅活疫苗），引致嚴重反應的機率較低。全球已有很高接種量，三高人士接種後都沒有什麼問題，毋須擔心。

藥廠指引 懷孕哺乳不宜打科興

Q2.懷孕和哺乳期婦女可以接種嗎？哪個時期接種較安全？

梁：孕婦感染新冠病毒，會增加深切治療和早產風險。但根據藥廠指引，懷孕或哺乳期婦女不宜接種科興；至於mRNA疫苗（包括復必泰），在疫情嚴峻的歐美早就建議懷孕期或哺乳期婦女接種，不同地方已有逾10萬個案，在懷孕不同時期接種，對母嬰都沒有不良影響。美國疾病控制及預防中心（CDC）和不同英美專業醫學會都建議在任何懷孕期都可接種，得益遠高於風險。但mRNA疫苗技術始終較新，部分孕婦持觀望態度的意願亦要尊重，以免心理壓力影響母嬰健康。如果之後有強制措施，政府、專業團體要考慮將之列入豁免。

近3月急性心臟病 先諮詢醫生

Q3.心臟病人可以接種嗎？心臟病藥物會與疫苗相冲嗎？

梁：有心臟病史的人如受新冠病毒感染，或導致嚴重病情，更需要疫苗保護。慢性心臟病人可以接種；若最近3個月有急性心臟病，如心肌梗塞、心臟衰竭等，就要諮詢醫生意見，一般待3至6個月病情穩定後才可接種。病人可繼續接受藥物治療，但若正在服用免疫抑制藥物，如完成心臟移植手術的病人，為免藥物影響疫苗效用，需要與醫生商討合適接種時機。

癌症療程宜與疫苗相隔

Q4.癌症病人可否接種？應在什麼階段接種？

林：嚴格而言，癌症不屬於禁忌症。但不同類型癌症、期數、治療方式等都會影響疫苗效能。原則上在免疫系統狀態最好的時候接種疫苗，效能最高。對於正接受化療的癌症患者，免疫系統最佳時機應是兩次化療之間，即是接受化療後1至2星期就應接種疫苗，但沒有一個黃金標準，建議接種前諮詢主診醫生意見。

部分癌症治療與新冠疫苗接種宜相隔一段時間，否則新冠疫苗無法產生足夠抗體，影響疫苗效能。比如免疫治療、標靶治療等，過程中會減少製造抗體的淋巴細胞，即使接種新冠疫苗，身體都未能產生足夠抗體，疫苗保護力不足，相隔時間視乎不同治療而定。另外，有專家建議部分接受特定治療的癌症病人，如果免疫能力許可，可在接種新冠疫苗後稍為延遲癌症治療，因為接種疫苗後約需2星期才達到較理想抗體水平，若接種疫苗後不足1星期就開展治療，免疫細胞來不及製造抗體就被打死，疫苗會失效。

癌症病人可選擇接種較高效能的復必泰，並且需接種3劑才算完成，之後亦可能要再打加強劑。至於癌症康復病人可按照一般人的接種指引。

患腎病打針 洗肚洗血毋須停

Q5.正接受透析的腎病病人可否接種？

林：腎病與癌症一樣，患者受感染後演變成重症或死亡風險都較高，建議接種疫苗。正接受洗肚（腹膜透析）、洗血（血液透析）的病人，毋須暫停治療，因為透析治療需持續進行，只要病情穩定就可以接種。至於完成腎臟移植的病人，因需服用抗排斥藥，藥物會影響身體免疫細胞，降低免疫功能，醫生會視乎移植後器官適應情况判斷，如果穩定就可以接種。

免疫抑制劑 或影響疫苗效果

Q6.患有免疫系統相關疾病，如：類風濕性關節炎、銀屑病、紅斑狼瘡、多發性硬化症等，是否適合接種新冠疫苗？

崔：他們都適合接種。不過要注意，免疫系統相關疾病患者，或需服食或注射免疫系統抑制劑，如類固醇、生物製劑等，有可能影響接種疫苗效果。CDC、美國風濕病學會、英國國民保健服務（NHS）等都有建議，應如何將疫苗和免疫系統抑制劑相隔使用，所以病人在接種新冠疫苗前，務必先諮詢醫生或藥劑師，制訂合適用藥方法。

對疫苗成分過敏 不宜接種

Q7.有嚴重過敏症的病人，以及對蛋白過敏者，是否適合接種？

崔：視乎對什麼成分過敏，如對蛋白過敏者，普遍來說都適合接種疫苗，因在復必泰和科興疫苗的成分中都沒有蛋白質。如病患對疫苗中的成分過敏，則不適合接種該新冠疫苗。

戴口罩勤洗手 少出街聚集

Q8.不適合接種疫苗人士，如何保護自己，減低感染風險？

崔：正確戴口罩、做好個人衛生、減少聚集、恒常運動及均衡飲食都十分重要；同時鼓勵身邊人接種疫苗，因不少長者平日都會和子女、孫兒見面，接觸過程或會增加染病風險。

梁：Omicron在港爆發風險愈來愈高，已不能單靠疫苗或疫苗氣泡阻截，現時最重要是收緊社交距離，大家應盡可能留在家中，只去必須去場所，如工作地方；希望減慢病毒傳播速度，亦較容易追蹤、截斷傳播鏈，我們才有機會跑得快過Omicron這個「超級跑手」。

哪些人不宜打針？

復必泰（mRNA）疫苗：

‧曾對上一劑復必泰或其成分有過敏反應

科興（滅活）疫苗：

‧對滅活疫苗有過敏史

‧過往曾對疫苗發生嚴重過敏反應

‧患有嚴重神經系統疾病

‧接種後曾出現神經系統異常反應

‧未受控制的嚴重慢性病

‧懷孕期或哺乳期婦女

資料來源：衛生防護中心

文：張淑媚、李欣敏、植蔚卿

編輯：梁小玲

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