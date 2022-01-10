【明報專訊】孩提時代過年，不管是新曆還是農曆新年，總要寫下自己的新年願望；記不清是小學還是初中時，教師出的作文題目，「新年願望」也是大熱門；那時交給教師的功課，不外是「學業進步」、「世界和平」之類普及又保險的行貨；曾有出位同學提出願望是「賭運亨通」和「橫財就手」，便給教師當眾面斥為標奇立異，語無倫次。事實上，觀乎港人愛投機愛炒賣的心態，我的同學只是道出許多人心聲，卻不為當年的教師所容。

「貼地氣」的願望

元旦日許多高官都發表了他們的新年願望，大同小異的都是國泰民安、疫情早退、社會重回正軌、經濟復蘇、市民身體健康、家庭幸福等吉利話，都是「高端」兼政治正確的祝福語。我們身為小市民，當然也有自己「貼地氣」的卑微願望。

病毒環遊世界 港難清零

新冠病毒疫癘肆虐，生靈塗炭，我的新年願望當然和瘟疫有關。過去兩年，防疫抗疫已成了最受關注的民生、衛生、福利、經濟、教育和政治議題。各政府部門和專家，為了防疫抗疫力殫精竭，總的來說，香港這方面的工作做得還算不錯，截稿時本地源頭個案已暫時絕迹，但外地輸入個案，仍不絕如縷。現今世界經貿全球化，商業活動、旅遊和學術交流把各地緊緊連在一起，全球經濟息息相關，病毒亦隨着這些活動環遊世界，誰也不能獨善其身。鎖關鎖國損害經濟太深，非長久之計。看來要是外地，尤其是歐美的疫情不改善，香港清零無望。單看表面，歐美各國民眾的疫苗接受率比香港高，衛生條件也不應該比香港差，國民教育程度也普遍不低，為什麼香港差不多清零，歐美各國疫情反而「蒸蒸日上」？這似乎和歐美人士對社交距離有極大抗拒有關，尤其是戴口罩：疫情最猖獗之時，電視上仍看到很多歐美人士不戴口罩在街上走，甚至在人群中聚集；班機上死硬拒絕口罩的旅客和機艙服務員爭執，甚至大打出手的也時有所聞；那些有戴口罩的，許多也戴得不倫不類，有時連兩個鼻孔也露了出來。有洋人朋友告訴我，一些歐美人士不願戴口罩，不單是因為個人主義的原因，也是潛意式的傲慢，看不起亞洲人，尤其是中國人。正正因為中國人人戴口罩，抗疫又有成效，這潛意式傲慢令部分歐美人士不甘心跟隨過去300年積弱、被他們看不起的中國人走，因此明知中國人做得對，也賭氣不戴口罩。

要是我朋友說的是事實，我第一個新年願望是希望這些人成熟一點，摒棄傲慢，不再賭氣，齊齊戴口罩，保護自己，也幫幫我們。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：霍泰輝（兒科專科醫生）