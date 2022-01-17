吾生有杏：院長醫生周記（179）：專家

【明報專訊】我有一個奇怪的習慣，每年年初必定往便利店購買一些預測來年投資的報刊及書籍，包括股票、地產、外幣。作者都是自稱或被譽為專家，以盈利、政治、大數據等分析，建議投資策略。更有一些堪輿大師，以風水、流年、八字、易經等預測經濟走勢。這些文章往往是圖文並茂，字字珠璣。

回顧「過氣預測」 找不到真正高人

可是我沒有認真閱讀內容，便把這些報刊及書籍全數鎖於書櫃內，直到一年後才把這些專家文章拿出來重溫。剛剛昨天讀完了某月刊刊登於2021年1月的全年投資攻略，我不禁會心微笑，慶幸自己當日並沒細心閱讀。假若去年初我跟隨這個投資指引去做的話，現在便會損失慘重。

我希望重溫這些寫於1年前的投資預測，可以幫助我尋找那些不是人云亦云，而是有真知灼見的高人。可是多年來我回顧這些「過氣預測」，卻沒有找到一個真正可信賴的專家。其實再細心想想，這些專家如果真是如此料事如神，他們便不用出版這些讀物了。

提防語言偽術 切勿盲從

有一個好朋友曾經這樣說：「要成為專家必須經過3個階段，第一個階段是被人欺騙，第二個階段是自己欺騙自己，第三個階段便能夠欺騙別人。可惜大多數人都是停留在第一及第二個階段，只有達到第三個階段才是真正的專家。」

香港地方雖小，但是各式各樣的專家實在比比皆是。每天翻閱報章或打開電視，都有很多專家發表偉論及作出種種預測。偶然有些的確是真知灼見，可是不少見解卻是內容空泛，以語言偽術告訴我們原來「阿媽係女人」。有些意見更是嘩眾取寵，語不驚人誓不休。

世事多變，禍福難測。與其盲目相信專家，不如努力充實自己，自求多福。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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