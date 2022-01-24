知多啲：戴雙口罩 防病毒微粒乘隙而入

【明報專訊】Omicron空氣傳播能力強，點避好？外科口罩已經沒有保護力嗎？還是要戴兩個口罩？

戴口罩防感染 打疫苗防重症

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，最有效方法是減少暴露在有病毒的空氣中，「但坦白講很難」。外科口罩是第一道防線，只是病毒微粒能夠在空氣中飄浮很長時間，因此連口罩罅隙都可能飄進去。戴外科口罩並非完全沒有用，只是打了折扣，「對於Omicron而言，外科口罩預防感染的效能相信比疫苗高，所以最完美就是戴口罩預防感染，打疫苗預防重症」。

「一定要戴口罩」，中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，本月發布的一個美國研究顯示，在說話或咳嗽時，病毒可透過飛沫或氣溶膠傳播到1.25至1.37米以外，如戴了單層布口罩就縮短至約0.6米，戴3層即棄口罩可再縮短至0.15米。至於要不要戴兩個口罩，他解釋，美國疾病管制與預防中心建議戴雙口罩，是基於一個口罩鬆緊防護效果有何不同的研究，「因文化差異，很多美國人戴口罩戴得較鬆，或不正確有罅隙，因此研究建議戴雙口罩，戴多一個布口罩在外面，阻止病毒粒子由罅隙進入」。

N95、KF94過濾較佳

而物料方面，有研究測試外科口罩、N95和KF94，當感染新冠病毒的人分別戴着以上3款口罩咳嗽，發現於外科口罩表面和裏面都有病毒粒子，但N95和KF94只有口罩裏面有，顯示這兩款口罩過濾病毒粒子的效果較佳。

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