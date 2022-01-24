陣寒陣熱 發燒周身痛 外感初襲 發汗驅病邪

【明報專訊】中醫認為疾病主要有「外感」、「內傷」兩大類。

受外界環境、飲食等突如其來刺激影響，以致身體無法適應，出現不適，便是「外感病」。外感病初期，病情尚算輕淺階段，中醫主張以發散方式驅逐病邪，杜絕病情進一步深入體內。但對於正氣不足、身體衰弱的患者，在祛邪之外更要兼顧扶正，有助擊退疾病和恢復健康。

起病較急 病情變化多

中醫所指「外感病」內容廣泛，凡是受到外在因素影響，導致身體運作失常出現病徵者，都可視為外感。臨牀上常見例子，包括在不慎吹風、受寒，淋雨後出現鼻敏感、氣管過敏、各種痛症，或由於受細菌、病毒感染而出現傷風、感冒、發炎性疾病，或由於進食不潔食物而中毒、急性胃腸炎等，都屬於中醫外感病範圍。相對而言，外感病起病較急，病情變化較多；而「內傷病」多有體內氣血、臟腑積損因素，起病較慢，病程較長，病情變化亦較外感病少。

解表發散 激發身體驅走外邪

無論外感病的起病原因為何，患者在初期往往都會有一些共同的表現，如陣寒陣熱、發燒、周身肌肉痠痛、疲倦乏力等，這個階段中醫稱為「表證」。在表證階段，病邪（致病因素）初犯尚未深入，邪氣與身體正氣互相交爭激烈。若此時正氣勝邪，病邪便不會進一步侵襲身體，患者趨向痊癒恢復健康；但若正氣不能勝邪，則病情會逐步深入、惡化。治療外感病必須及時把握治療時機，採用「祛邪」阻止病邪繼續對身體造成破壞，並在有需要時配合「扶正」以幫助身體對抗病邪，為復元製造有利的條件。

外感病表證階段，中醫會運用解表發散的方法，通過激發身體機能，把病邪及時驅出體外。過程中，由於患者有可能出現發熱、出汗等反應，這種治法在中醫術語稱作「汗法」。

寒證發冷流清涕 熱證發熱痰涕黃

中醫根據患者症狀表現，以及從望、聞、問、切四診中收集到的資料分析病機，判斷疾病屬性和辨證，然後選擇相應治療方法。疾病屬性傾向寒證者，常見症狀如發冷、流清涕、大便水瀉、舌苔白、脈浮緊等，治療宜採用「寒者溫之」的原則，通過辛溫解表驅散病邪；疾病屬性傾向熱證者，常見症狀如發熱、痰涕黃、舌苔黃、脈浮數等，治療可根據中醫「熱者寒之」的原則，運用辛涼解表清熱祛邪。

常用辛溫解表

中藥：桂枝、紫蘇葉、藿香、荊芥、防風、羌活、生薑

方劑：桂枝湯、葛根湯

常用辛涼解表

中藥：桑葉、菊花、柴胡、薄荷、蟬蛻、葛根

方劑：銀翹散、桑菊飲

多休息飲食清淡 老弱補益「扶正」

這些藥物的作用，旨在「祛邪」，幫助身體調整狀態，使致病因素不會進一步破壞身體。對大部分人而言，隨着病邪消退，正氣回復，身體機能可經自我調節恢復正常。在外感病期間患者需注意保持充足休息，避免吹風受冷或過度操勞。飲食方面宜清淡，少食辛熱、生冷、肥膩等刺激或難消化食物。此外還要避免情緒大上大落，讓身體得以靜養調息。

坊間有些說法，指外感病期間不能服用像人參、黃芪一類補益藥物，擔心會助長病勢，其實並不正確。對於年老、體弱、久病者而言，一旦不幸患上外感病，身體或沒有足夠能力對抗病邪並促進自身復元，此時治療策略除了祛邪，還要配合扶正，像是在上述的解表方藥中，同時配搭如黨參、黃芪等具補益功效的藥物。

「扶正解表」是中醫治療外感病的特色和優勢，不僅針對病徵及致病因素醫治，還有積極鼓動自身康復的力量戰勝病魔，這對於體虛者而言非常重要。光靠峻猛的攻邪手段，常令病邪及正氣兩敗俱傷，往往導致病後難以復元。只有正氣充足，患病的身體才能順利康復。

■知多啲：蓋被喝熱水 微出汗為宜

除了運用解表發散的方藥治療外感病，按揉風池穴、合谷穴、太陽穴、大椎穴等，亦有助解表發散、紓緩外感病症。至於有些人在患外感病期間會嘗試通過多加衣被，讓自己「焗一身汗」，藉以驅散外感，他們應該要注意正確把握發散的程度，建議以身體微微出汗為宜，不可發散至大汗淋漓，否則有可能因汗出太過而耗傷正氣及津液。此外，運用穿衣服、蓋被子、喝熱水、洗熱水澡、做運動等方法「發汗」後，一定要注意保暖，勿讓身體再吹風受寒，以防再次感受病邪。

◆針對風寒外感表證的茶飲推薦

●蘇葉生薑茶

材料：紫蘇葉10克、生薑3片、陳皮1/3塊

製法：水3碗大火煎15至20分鐘，溫服，每日1至2次

功效：驅寒解表

◆針對風熱外感表證的茶飲推薦

●桑葉菊花茶

材料：桑葉12克、菊花10克、薄荷3克

製法：水3碗大火煎約15分鐘，溫服，每日1至2次

功效：清熱解表

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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