兒言自得：疫情下的兒科

【明報專訊】新冠疫情，在香港雖還未如外國那樣造成洪水猛獸般的災情，但種種因恐疫、防疫和抗疫而衍生的措施，對市民日常生活以至經濟狀况，都帶來重大影響。單是看旅遊業和飲食業，便心有戚戚。內地不通關，禁飛禁航加上強制到港人士隔離檢疫，已令旅遊業危在旦夕；前一陣子禁晚市堂食，已令飲食業氣若游絲；好不容易等到疫情好轉解禁，以為可以復蘇，又因Omicron變種病毒令禁令重臨，連農曆新年黃金檔期晚市也做不成生意，入了貨的食材可能要全部報銷，損失不可謂不慘重。

新冠肆虐 兒童整體健康反好轉

有私人執業的兒科醫生跟我說，新冠恐慌症下，兒科亦是重災區。平時許多小朋友看醫生，都是因為患了上呼吸道感染，如鼻病毒（rhinovirus）、呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus）、腺病毒（adenovirus）、甲型和乙型流感病毒（influenza A or B virus）等，都是常見小兒上呼吸道感染的病因。學校、託兒所等更是散播病毒的溫牀，這些處所小朋友混雜，又不懂奉行「社交隔離」，自不然「一人得病，百方感染」。新冠流行，小朋友大多日子都不用上課，又長時間戴着口罩，病毒傳播鏈都給截斷了，自然少了看醫生。過去數月，大部分私家醫院成人病房都有人滿之患，唯獨兒科病房病人卻是寥寥可數，連公立醫院兒童病房也罕見的空牀處處。

其實，新冠病毒肆虐，兒童整體健康反而有好轉之勢，並不僅見於香港，在疫情幾乎失控的英國，也有類似現象。去年底，英國一組研究人員，在英國皇家兒科學院的官方期刊Archives of Disease in Childhood，發表了一篇名為〈英格蘭在新冠疫症下第一年的兒童死亡率〉，報道了令人大感意外的研究結果。在該年（2020年4月1日至2021年3月31日），英格蘭整體人口的死亡率比對上一年同期上升了14%，但18歲以下兒童死亡個案卻少了356人（由3423減至3067人）。雖然和兒童死亡總數相比，這數目不算多，但在整體死亡率大幅上升之際，兒童死亡率不升反跌，卻值得深思。

研究人員還發現，新冠肆虐之後兒童死亡人數減少，主要是10歲以下小童；年齡較長的死亡人數，兩年之間差不多完全沒有分別。至於死亡原因，疫情期間死亡的兒童有67名新冠病毒檢測呈陽性，約一半死因和新冠感染有關，但因其他細菌或病毒感染致死的兒童則較上一年顯著減少。

英格蘭研究進行期間，正值英國疫情猛惡，政府醒悟到不能再佛系抗疫，守株待兔地等待「群體免疫」救國，正雷厲風行地執行「社交隔離」（當然首相府派對除外）、封城封區、學校停課。研究結果顯示，公共衛生運作，的確可以預防一部分兒童疾病，尤其是感染，但長遠來說，這些運作，對兒童是禍是福，特別是心智方面的發展，值得繼續研究。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）