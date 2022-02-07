新春暴食 消化不良 外援酵素消滯 小心增磅

對症下藥——遇上腸胃不適，宜先向醫生了解成因，對症下藥，勿胡亂進食坊間聲稱能改善腸道問題的保健產品。（halfbottle@iStockphoto）

【明報專訊】農曆新年美食特別多，初一至初七幾乎天天吃糖蓮藕、糖冬瓜、年糕……吃得飽滯，濃茶未能紓緩腸胃不適，市面有各式各樣消化酵素產品，聲稱可以消滯，有的更標榜抗氧化和排毒，是否真的有效？消化酵素究竟是什麼？

從食物攝取的碳水化合物、蛋白質和脂肪在結構上較為複雜，要先分解才可被身體吸收；腸胃肝臟科專科醫生王智滔指，常見消化酵素（digestive enzymes，亦稱消化酶）有澱粉酵素、蛋白質酵素、脂肪酵素和乳糖酵素，負責分解食物。香港營養師協會培訓及發展主任、註冊營養師梁曦允指，消化酵素有很多種類，蛋白質酵素，可將蛋白質分解成胺基酸；澱粉酵素，將澱粉分解成糖分；脂肪酵素，會將複合脂肪酸分解成簡單的脂肪酸或甘油。王智滔續指，進食時，身體不同組織會分泌消化液（見右圖），當中包含各消化酵素；當酵素接觸食物，便開始發揮分解作用，如剪刀般剪碎食物，讓食物更容易被腸胃吸收。

補充劑加快分解吸收

消化酵素產品能解決消化問題？

「大時大節食『過龍』，飽滯不適，消化酵素產品對加快消化有一定幫助。」梁曦允解釋，因消化系統「工作量」太多，來不及自行製造足夠酵素去應對，補充劑提供額外酵素協助分解食物，對消滯有幫助，「但消化酵素容易受溫度和酸鹼度影響，進入胃部後或會被胃酸破壞，效用會降低」。

有消化酵素產品助攻，就可以大吃特吃？梁提醒，酵素不會燃燒熱量，吃得太多再補充額外酵素，會有增磅風險，「如果平日一餐只吸收到八成熱量，額外補充了酵素，可能會吸收到九成。分解得快了，也會令吸收更容易，熱量攝取會增多，增加肥胖風險」。所以「有借有還」，吃多了還是要做運動消耗熱量。

難解決胃酸過多問題

此外，市面上有消化酵素產品標榜能減輕胃酸、胃灼熱、腸胃氣脹等問題，王智滔提醒，需留意徵狀成因及產品成分，消化酵素產品未必可以改善上述所有問題。以胃酸過多為例，消化酵素產品作用不大。第一、若胃酸是由進食刺激胃酸分泌的食物如酸、辣引起，並不是難以消化的食物，補充消化酵素未必能解決問題；第二、胃酸倒流多由胃酸過多引起，治療方法應是中和胃酸，而非協助分解食物。

王智滔補充，針對胃酸問題，應服食醫生處方的抑制胃酸藥物。若受胃酸倒流困擾而沒有藥物在身，可嘗試喝半杯至1杯低脂牛奶，會短暫地在胃內如保護膜般減低胃酸和胃黏膜的接觸，或有助暫緩胃部不適。

至於胃灼熱，可能是胃酸過多或倒流，未必與消化不良有關；治療方向是減少胃酸，而非補充消化酵素。

腸胃氣脹，若是因體內乳糖酵素水平不足引發，如患乳糖不耐症者，王指出或可透過額外補充乳糖酵素改善。正常情况下，小腸黏膜絨毛上的乳糖酵素會協助分解食物，由雙糖分解成葡萄糖、半乳糖兩種單糖，方便小腸黏膜吸收；當乳糖酵素不足，無法被分解的乳糖會送到大腸，大腸消化乳糖過程會產生氣體，導致腸胃氣脹。

梁曦允表示，除患有乳糖不耐症人士外，長者因身體機能衰退，酵素分泌減少，以致消化功能變差，亦有可能要在醫生指導下補充酵素。另外，王智滔指，慢性胰臟炎病人因胰臟細胞功能受損，未能有效分泌脂肪酵素消化體內脂肪，致出現肚瀉、長期腹痛等徵狀，這類病人可按醫生指示補充脂肪酵素。

補充抗氧化物 不如吃蔬果

有消化酵素產品聲稱可抗氧化和排毒，梁曦允參閱產品簡介和說明，沒找到具體研究數據支持。首先，消化酵素產品多由蔬果製成，含抗氧化成分不足為奇，惟製作時涉及加工程序，「抗氧化物如維他命C，很多時都會被破壞，所以很難判斷吃這些補充品，能夠攝取多少營養素」，因此比較建議吃原型食物。

排毒方面，梁留意到一些產品加入膳食纖維，如纖維粉、難消化性糊精等，提供纖維量，幫助排便。其中一款酵素飲品每30毫升有1.8克膳食纖維，纖維含量不算少。惟成年人每天建議攝取25克膳食纖維，若不吃蔬果，只靠酵素產品攝取膳食纖維並不足夠，「在日常飲食中多吃蔬果，或選較高纖維的澱粉質食物，很容易達到1.8克膳食纖維攝取量」。她強調，日常飲食中多吃蔬果，已是纖維和抗氧化物來源；且新鮮蔬果比這些產品便宜，更含有其他營養素。

飲食均衡 分泌足夠消化酵素

「飲食均衡已能讓身體分泌足夠的消化酵素；維持健康，藥物還是少吃為好。」王智滔提醒，由於消化酵素產品的臨牀測試不如西藥般嚴謹，不同產品質素有很大差別，亦未能確定產品的成分、效力、風險、副作用等，故考慮進食消化酵素產品前，最好先諮詢腸胃科醫生。而患有乳糖不耐症及慢性胰臟炎人士，只靠進食天然食物攝取酵素，未必足夠提供身體所需，應按醫生指示補充所需酵素。

文：李欣敏、植蔚卿

編輯：梁小玲

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