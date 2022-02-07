吾生有杏：院長醫生周記（182）：送舊迎新

【明報專訊】下筆一刻正是大掃除的年廿七，一個好日子掃走不要的東西，以騰出空間去迎接新的事物。打開衣櫃，才發覺自己堆積了多年的舊衣服，例如還是25吋腰的喇叭腳牛仔褲、多件顏色鮮豔的大領恤衫，以及孖襟「大關刀」西裝等。忽然覺得時光倒流返回Sam Hui、劉家昌及尤雅的年代！呆呆地望着這些舊衣服，總是有點兒依依不捨。送舊迎新？究竟有什麼舊物是我真想掃走？又有什麼新事物我盼望迎接？

第一、我希望每天打開新聞，不再聽到有關新冠疫情的報道，不再有人因受病毒感染而倒下，不再有市民需要被隔離圍封，也不再勞煩專家東奔西跑。疫情不單威脅個人健康，同時引發了環保問題。單以口罩計，假如香港700萬人每日只用1個口罩，兩年便用了超過50億個。放諸全球，更是天文數字；再加上醫療防護裝備和消耗品、即棄餐盒餐具等，地球要承受的廢物真的不敢想像。我明白有些消耗物品無可避免，但我們也可以為環保出一分力，例如減少使用即棄餐具、智慧用水用電、妥善棄置口罩等。始終我們與生態環境息息相關，地球多點綠、天空多點藍，人類一定會更健康。

人人為我，我為人人

第二、再次衝上雲霄。過去兩年因為疫情關係，我幾乎完全困在香港。以往因為經常要到海外開會、講學和交流，許多時間都在機艙或酒店度過。現在改以視像形式會面，好處是不用舟車勞頓、「趕頭趕命」，但人與人的交往始終不能以科技取代。Zoom或可以促進學術交流，但難以隔着熒幕建立友誼。香港人熱愛旅遊，能夠跑到外面接觸不同的風土人情，總會令人豁然開朗，或可以減少一些不必要的摩擦。

第三、慶祝中大醫學院40周年。轉眼間醫學院已是40歲了，中大醫學院由馬料水一幅小小荒地，發展至現時一所世界級的教研機構，當中經歷了無數困難和挑戰，實在要感謝很多同事、校友及社會人士的愛護和支持。為了隆重其事，我的團隊早於年多前已着手籌備多項活動，希望以嶄新形式感謝支持我們的朋友，也向社會介紹中大醫學院的未來發展。無論疫情如何轉變，我希望可以為40年這個重要里程留下深刻美好的回憶。

要早日夢想成真，我相信每人都需要做好自己本分，正如吳楚帆先生的金句：「人人為我，我為人人。」

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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