膚見：間歇性斷食 讓身體修復

【明報專訊】回想起剛從澳洲回香港，其中一樣最嚮往的事，就是享受香港的美食。以前在澳洲，要食一個早餐，就要自己烹調，否則需要駕車到遠處才找到餐廳；但香港就不同了，出門走一兩個街口就有茶餐廳，還營業至凌晨。就這樣，我的體重及腰圍日漸膨脹起來，如果繼續下去，「三高」好快就找到我。

飲食對健康非常重要，最好的長壽是怎樣呢？就是無病，且身心比同齡的人年輕；上次介紹了兩種長壽食療生活習慣：地中海飲食及沖繩島生活習慣。今天介紹一種間歇性斷食（intermittent fasting )：限時進食（time restricted eating）。

以星期或日為循環 限時內進食

間歇性斷食可以用1個星期做1個循環，例如周一至周五正常，周六及周日斷食；或是周三及周六斷食。而限時進食就是用1日做循環，例如：18/6，16/8或14/10，前者是斷食時間，後者是進食時間；18/6是指1日內6小時進食其餘18小時斷食。

當斷食逾8小時，身體開始製造酮體（ketone bodies），這意味着代謝發生改變（metabolic switch），身體改用燃料，由原先使用肝臟葡萄糖改為使用脂肪細胞中的脂肪酸及酮體；並由生長期轉向修補期。假如我們身體是一間工廠，10小時生產，14小時做工廠清潔及機器維修，相信10年後這工廠仍然可以維持良好狀態。但如果生產時間隨機在一日內發生，沒有足夠時間做足夠的清潔及維修，10年後生產力必走下坡。

美國在1929年至1933年是經濟大蕭條，對發達國家和發展中國家都帶來了毁滅性的打擊。但奇蹟的是除了自殺率上升之外，所有健康指數都提升。美國人平均壽命由1929年的57歲，提升至1933年的63歲，以往有色人種平均壽命是明顯跑輸白人，但出乎意料，有色人種的平均壽命增幅比白人更高。當年的人因三餐不飽足，同時限制熱量和斷食可能間接產生這效果，這正好用了最大型人類數據來證明斷食的好處。

多菜少肉低熱量 勿少食多餐

壽命延長，我不相信是出於某幾種互不相干的方法而產生的效果；反而從不同的食療及生活習慣中，可以看得出一些共通點：以低熱量、高營養植物為本，肉類佔少數，當中以魚類為主（最好是野生小魚）；另外，不要少食多餐，減少使用精製澱粉質，12小時以上空腹可以令身體作修補。

人生充滿着弔詭。有些人過着愈簡單生活愈感覺到擁有更多（less is more）。如果生命是一個學習旅程，有了健康長壽列車，便可以載我們由一點到另一點或一個層次到另一個層次，慢慢把自己的智慧（wisdom）提升直到生命最後一刻。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）