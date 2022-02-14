無病徵 等兩三日驗最準 快速抗原測試 講時機

出現徵狀——一旦徵狀出現或在有暴露風險後第2至3日做快速抗原測試，結果較準確。（設計圖片，Sitthiphong@iStockphoto）

核酸檢測——懷疑自己有潛在感染風險，理論上應做核酸檢測。如未能前往排隊檢測，可考慮取深喉唾液樣本收集包，其次是快速抗原測試。（資料圖片）

適時檢測——第五波疫情嚴峻，快速測試套裝成「搶手貨」。不過，何時做快速抗原測試亦要講時機，在病毒量高的階段測試，結果較準確。（whitebalance.oatt、Volodymyr Kalyniuk@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】疫情大爆發，檢測中心連日大排長龍。政府正採購數以千萬計的快速測試套裝，計劃推行一次全民自我快速檢測；但又強調它不能代替核酸檢測，究竟兩者有何分別？

自覺有感染風險，又不想排隊檢測，該選擇哪一款快速測試？如何做會更準確？

■林：林緯遜（感染及傳染病科專科醫生）

■梁：梁子超（呼吸系統科專科醫生）

PCR採樣複雜 測抗體意義不大

1. 快速測試種類多，如何選擇？

梁：坊間有PCR（核酸檢測）快速測試，還有抗體（antibody）與抗原（antigen）檢測。PCR採樣及檢測程序較複雜，格價亦較高，「屋企做未必可確保質素」。而抗體一般在感染後1至2周才出現，加上不少人已接種疫苗，或影響檢測結果，未能用作早期診斷。

至於抗原，是在感染新冠病毒後、有傳染性時於體內出現，故不少快速測試均是檢測抗原。快速抗原測試不但較便宜，而且操作簡單，適合初步篩檢。衛生署亦列出認可的快速抗原測試清單（bit.ly/3JiMNwj）予市民選購。

林：應選購獲FDA、歐盟、政府認可的快速抗原測試。市民須明白快速抗原測試的優缺，優點在於方便和快速得出初步結果，而且採樣方法簡單，可自行測試；但不能因為測試結果是陰性，便放下防疫意識。

至於快速抗體測試，出現假陽性、假陰性機率較高。而且受病毒感染後，身體產生抗體需時。尤其是Omicron潛伏期短，等到抗體產生時，患者可能已經病發，甚至將病毒傳開，測試意義不大。

自行測試 鼻腔採樣免意外

2.快速測試時在鼻腔取鼻液，或在咽喉、舌底取唾液樣本，會否影響準確度？

林：快速抗原測試，目前較廣泛以鼻腔或鼻咽採樣，有較多數據驗證。雖然可使用鼻咽拭子採樣，但市民難以自行採集；至於咽喉、口腔、舌底採樣，則較少相關的研究數據。

梁：快速測試可從鼻腔、咽喉，或其他可收集到唾液的位置採樣。由於Omicron對上呼吸道影響較大，若能取得深喉唾液樣本，已包括從鼻腔流至上呼吸道，或由下呼吸道排出的分泌物，敏感度會較普通唾液樣本好，準確度較高。若要在家中做快速測試，建議在鼻腔採樣，可避免誤吞採樣棒。

早期病毒量低 未必準

3.懷疑自己有潛在感染風險，應做快速測試還是核酸檢測？

林：理論上應做核酸檢測，因準確度較高。如未能前往排隊檢測，可考慮取深喉唾液樣本收集包，最後才考慮快速抗原測試。

要留意的是，Omicron潛伏期中位數約3天，接觸病毒當日做抗原測試意義不大，除非已出現病徵。早期病毒量較低或未有病徵時，測試結果未必準確。宜在有暴露風險後第2至3日，或有病徵的第1天做測試。例如，星期一有暴露風險，若翌日出現病徵，就要做測試；否則，可待星期三或四才檢測；然後隔3至4天及懷疑出現病徵時再做，確保14天潛伏期內沒有感染。

自覺高危 可隔幾日驗一次

4.是否需購入快速測試「傍身」？日日用更安全？

林：自覺有較高感染風險，經常游走社區接觸不同人士，擔心感染會影響自己和家人的話，可考慮購買。但毋須日日驗，舉例說，懷疑自己有暴露風險，除了「排長龍」做核酸檢測之外，亦可以在有暴露風險後第2至3日做檢測，然後每隔幾日再做，求安心。

過快或逾時讀結果都不準

5.使用快速測試，逾時讀取結果會影響準確度？

林：快速抗原測試的步驟，是先將採樣棒伸入鼻孔打圈，再浸在測試溶液攪拌，然後將溶液滴在測試棒，測試溶液便會飄移到另一邊，經過測試棒的C區（對照區）和T區（檢測區），一段時間後顯示線變得清晰。若時間太短，測試溶液才剛剛飄移，顯示線未最清晰；若時間過長，則顯示線可能變淡，都會令結果不準確。

文：李祖怡、姚穎彤

編輯：梁小玲

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