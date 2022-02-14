食道癌死亡率高 煙酒滾湯藏危機 尋「腫瘤標誌」提升存活率

你是否高危？——預防食道癌，應盡量不吸煙，減少飲用烈酒，避免進食醃漬、煙熏食物及滾燙過熱的飲品。（SciePro、Pikovit44、fuzznails@iStockphoto、資料圖片/明報製圖）

【明報專訊】食道癌不是常見癌症，但相對其他癌症死亡率較高，而且病發率於高危群組特別高，故不能掉以輕心。

其實大部分食道癌都有病徵，但因為病人不察覺，延誤了治療的黃金機會。

根據香港癌症資料庫，2019年共有386宗食道癌新症，在本港最常見癌症中排第20位，男性較為普遍，有301宗；女性有85宗。長者病發比率一般較高，發病年齡由30多歲開始，最高峰為65至70歲。值得留意是，食道癌死亡率極高，於2020年導致318人死亡，佔癌症死亡總數2.1%。在本港致命癌症中排第10位。

吞嚥困難常見病徵

食道是消化器官一部分，長約25至30厘米，由咽喉連接到胃部，食道本身沒有消化食物的作用，食物透過食道不斷蠕動被傳送到胃部消化。如食道上細胞變異，便會形成惡性腫瘤，稱為食道癌。食道上任何部分都可能出現癌細胞，包括頸部（上部）、胸部（中部），以及食道與胃部的連接位置（下部）。

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是吞嚥困難，病徵會愈來愈嚴重，由最初不能進食固體食物至慢慢吞嚥軟餐亦見困難，最後可能連流質、口水也無法嚥下。由於病人無法正常進食，體重會逐漸下降，導致營養不良。其他病徵包括：進食時胸腹不適、體重無故下降等。因此，當發現有吞嚥困難或不明原因體重下降等病徵，尤其是高危群組，應第一時間求醫。

及早處理胃酸倒流

醫學界目前對食道癌成因未有定論，但以下為高危因素：

•吸煙

•嗜酒

•常吃醃製、煙熏食物

•長期喝滾燙熱飲

•長期胃酸倒流

因此，要有效預防食道癌，應盡量不吸煙，減少飲用烈酒，避免進食醃漬、煙熏食物；減少進食滾燙過熱食物；如有胃酸倒流，應及早處理。

醫生一旦懷疑病人患上食道癌，會安排內窺鏡檢查，直接觀察食道內任何病變，並在可疑地方拑取樣本作病理檢驗，以確定是癌變還是其他疾病。一旦確診癌症，就需要電腦掃描或正電子掃描檢查有否擴散，以便制訂合適治療方案。

早期手術切除 晚期服藥為主

食道癌主要分為早期、中期及晚期，治療方針亦會有所不同。

•早期：腫瘤沒有入侵周邊組織，亦沒有明顯的淋巴擴散，治療以根治性手術切除為主

•中期：腫瘤入侵周邊組織或有淋巴擴散，治療一般先以化療或化療結合放射治療，將腫瘤縮細，再評估是否適合作根治性手術切除

•晚期：腫瘤擴散到其他主要器官，治療方向以控制病情及改善病人生活質量為目標；治療以藥物為主，透過化療、免疫治療等控制病情

因此，病人需經由外科、腫瘤科和放射科組成的跨學科小組（multi-disciplinary team）共同制定治療方案，確保為患者提供最合適的治療。

中期食道癌病人，當完成術前電療化療及手術切除（tri-modality treatment）後，一旦手術標本發現仍有殘餘癌細胞，病人預後（prognosis）往往欠佳。最新研究發現，病人接受一年免疫治療，能有效將復發機率減少三成。

至於晚期食道癌病人，傳統上病人只能接受化療，療效欠佳而病人耐受亦差。近年強調個體化治療（personalized treatment），醫生按病人體質、腫瘤類型（腺癌或鱗狀細胞癌）、腫瘤標誌物（biomarkers，如PD-L1、MMR、HER2）等因素，選擇化療，化療及免疫治療，化療及標靶藥、免疫治療等不同組合。治療效果及病人存活率因而得到提升。

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文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯：林曉慧

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