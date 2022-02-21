【明報專訊】第五波疫情下醫療系統不勝負荷，不少新冠檢測陽性患者等候送院。當局資訊多變，今天叫患者搭的士去急症室，翌日叫患者不應前往急症室，接着又叫大家預約指定診所......患者滯留社區，徬徨不安。如何自救？

測試呈陽性，專家建議先以中、西藥紓緩不適。近日市民瘋搶中西成藥，退燒止痛藥熱賣，連花清瘟膠囊更搶斷市，是否適用於所有患者？家居隔離，哪裏是病毒存活高危點？若沒有獨立房間，如何減低家人感染風險？

到檢測中心做核酸檢測或在家做快速抗原測試，結果呈陽性，下一步怎麼辦？

有窗房間隔離 留意風向對流

如果無奈下要居家隔離，最怕傳染家人。「外國有數據指至少三成家居密切接觸者會患病，香港居住環境狹窄，加上現時觀察到的數據，密切接觸者確診的風險，我相信高於三成。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，許可的話，患者最好在獨立、有窗房間自我隔離。開窗方位都有講究，若開窗後氣流不斷從患者房間流向走廊、客廳，家人在房外就可能接觸到受污染的空氣，「這樣就不應大幅度開窗，或可選擇打開屋內其他窗口，讓空氣流入患者房間，再經窗戶離開」。可在門縫貼上紙條，看紙條擺動方向，就知道空氣怎樣對流。

若無獨立房間，林不諱言較難避免傳染家人，唯有加強其他防控措施。患者和家人在家都應戴上貼面外科口罩，口罩兩側避免有空隙。如果外科口罩不貼面，建議按衛生防護中心教學，將口罩橡筋打結，然後將多餘部分摺於口罩內，或在外佩戴多一個布口罩。

勤消毒門柄、廁所 出房先潔手

廁所是家中高危之處，塑膠、玻璃、瓷磚等平滑、冰冷表面有利病毒存活，「如果患者口鼻有很多病毒，觸摸水龍頭，病毒存活表面一兩星期都不為奇，大家記得（疫情）初期的佛堂群組，都是與水龍頭有關」。林建議每日消毒清潔廁所一次，還有其他經常接觸的物件，尤其門柄，「記住患者離開房間第一件事，就是要做好潔手」。吃飯應與家人分開。萬一家中長者、長期病患或兒童確診，應指定一名家庭成員為固定照顧者。

咳嗽惡化氣促即去醫院

醫管局呼籲輕症患者預約指定診所，別到急症室求醫。林緯遜表示，咳嗽、流鼻水、頭痛等是預期病徵；但若出現併發症信號，如咳嗽變得明顯，愈來愈多痰，而且出現氣促，坐或躺下時呼吸速度較快或很吃力，可能是肺炎，就要馬上送院。「兒童未必說得出這些病徵，家長可留意他們1分鐘呼吸次數，看看有沒有超過該年紀的呼吸頻率。」按食衛局基層醫療健康辦事處指引，如嬰幼兒每分鐘呼吸超過60次、小童每分鐘超過40次，就是呼吸急促。另一要注意的是腦炎徵狀，無論是成人或兒童，如果反應遲緩、頭痛劇烈、作嘔作悶、神志不清，都應立即送院。持續高燒逾38℃、心悸或心胸痛等患者，亦需求醫。

快速測試轉陰 勿掉以輕心

連日來有不少快速檢測陽性患者在家等待送院，病徵慢慢消退，快速測試甚至從陽轉陰，是否代表已痊癒，毋須送院？林緯遜表示，單以快速抗原檢測作康復指標，會帶來兩個問題。第一、抗原檢測未必檢測得到低病毒量，尤其是效能較低的檢測工具，即使患者CT值較高、但又不超過30，病毒仍具傳播力，抗原檢測工具卻未必捕捉到這些患者，需靠PCR（核酸檢測）；第二、部分患者尤其長者，在發病較後階段或出現併發症，即使病毒量稍稍下降，但仍有可能出現其他繼發性併發症，入院治理較好。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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