專家意見：對應病徵 慎服成藥

紓緩病徵——專家指出，紓緩性藥物如咳藥水、抗敏感藥等，可紓緩新冠病徵，但購買成藥有不少注意事項，建議諮詢社區藥劑師。（Tomwang112@iStockphoto）

【明報專訊】新冠病毒檢測呈陽性，患者在家等候送院期間，應該怎麼做？食粒止痛退燒藥就足夠？

無病徵 毋須服藥

不少陽性患者病徵輕微甚至無病徵，要食藥嗎？「如無病徵，毋須服用任何紓緩性藥物。」香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，紓緩性藥物不能殺死病毒，僅紓緩不適症狀。如有頭痛、發燒，建議選擇撲熱息痛，大人小朋友都適合；流鼻水、鼻塞的話，可服食傷風藥。崔指出常見一類是抗組織胺藥物（或稱抗敏感藥），如chlorpheniramine，「6歲或以上可用epinephrine滴鼻劑，藥理是令鼻膜血管收縮來通鼻塞」。他提醒，很多抗敏感藥都有昏睡的副作用，長者服食後有跌倒風險，要小心選擇。

乾咳痰咳 服不同咳藥水

蜜糖、喉糖可減輕喉嚨痛，嗽口也可以，「有些漱口水含有酒精成分，對減少口腔中細菌、病毒有一定幫助」。至於咳嗽，崔俊明指不少人會買錯咳藥水。咳嗽分乾咳、痰咳，「乾咳不要買驅痰的咳藥水；驅痰的意思就是令你咳多一點，把痰咳出來」。相反，痰咳就不應買鎮咳的咳藥水，或應用化痰藥。

「如果有慢性病，不要因確診而停藥，否則不能控制糖尿病、血壓就更危險。」崔建議，如果不確定成藥與現時服食的藥物有沒有相互作用，可諮詢社區藥劑師；購買成藥前也應向社區藥劑師查詢，了解更多藥物資訊和注意事項。「買成藥等於亂食藥」這個想法已不合時宜，市民應學懂自我照顧，用成藥紓緩輕微病徵，並要清楚在病情惡化時求醫。

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