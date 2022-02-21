專家意見：連花清瘟膠囊斷市 有無替補？

【明報專訊】藥性較強 不適用於預防感染

中成藥方面，近期大熱要算是連花清瘟膠囊（下稱連花）。根據中醫理論，可清熱解毒，增強免疫系統。兼具註冊中、西醫資格的蘇子謙提醒，連花不用於預防感染，「千萬不要當預防藥物服用，當中含有麻黃和石膏，藥性較強，用於治療外感，不適合無病的人服用」。連花是從古代常用的感冒藥方改良而成，用於醫治流感。「近兩年發現，能紓緩新冠輕症。」他解釋，中醫學不會看哪種病毒，反而着重對「症」下藥。新冠肺炎屬外感，有驅風、清熱解毒功效的藥物能醫治外感，對新冠病毒一樣有療效。因此一旦中招，出現發燒、喉嚨痛等病徵，可服用連花。

藿香正氣水 紓緩肚瀉作嘔作悶

連花現已被搶購一空，有其他代替品嗎？蘇子謙指，連花其實含有銀翹散和麻杏石甘湯的成分，市面上都買得到這兩種中成藥，前者可紓緩發燒、喉嚨痛；後者適合高燒、怕冷患者，但由於藥性較強，建議要先諮詢中醫。「雖然新冠病傳至全球，但中醫角度來說，病症會隨地理、氣候變化」，蘇指香港新冠患者通常較濕重，或會有肚瀉、作嘔作悶等徵狀，建議可服用藿香正氣水，「一般腸胃型感冒吃這個很有效」。

蘇提醒，購買中成藥時，有兩點要留意。一、標明是註冊中成藥；二、有GMP（生產質量管理規範）認證，確保藥物品質和安全。他亦指，現時有不少中醫提供遙距問診和送藥服務，家居隔離亦不用徬徨。

改良玉屏風散 益氣化濕增免疫力

欲增強免疫力、減低感染風險，蘇子謙推介一個改良自玉屏風散的處方，可益氣化濕，清熱解毒，適合接觸病毒的高風險人士，包括醫護人員、家中有人確診、同一棟大廈有確診個案等，但他強調「服用此藥方並不能取代疫苗」。

藥方：北芪3錢、防風3錢、白朮2錢、連翹3錢、銀花2錢、藿香2錢、陳皮1錢、板藍根3錢、太子參5錢、薄荷1錢

用法：5碗水煎至1碗，隔日服用。療程為兩星期，服用1個療程後至少需隔兩星期，才可開始另一療程

注意：不適合懷孕、母乳餵哺、蠶豆症、有發燒症狀、對中藥敏感人士；長期病患或正長期服用中藥人士，要先諮詢主診醫師或醫生

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