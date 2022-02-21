兒言自得：新進醫生未能獨當一面？

【明報專訊】有資深醫生向我抱怨，說近年醫院培訓的醫生少有實踐機會，畢業好幾年行醫還要上司監督，和他們當年醫科畢業後不久便獨當一面不可同日而語，問我自醫院管理局成立後，醫生培訓是不是出了什麼問題。

沒錯，不單是畢了業的醫生培訓時沒有以往的自由放任，連醫學院裏的醫學生，在醫院看病人也多了許多限制。先不說近兩年因為新冠疫情，醫院病房加強了防疫措施，醫科生無可避免地少了和病人接觸的機會，即使在疫癘肆虐之前，醫學生要詢問病人病歷，或為病人檢查身體，實習怎樣活學活用「望、聞、問、切」的行醫四字真言，肯定沒有像我們當醫學生時那麼受歡迎。原因很簡單，當年醫護人手極度不足，病人住院，要等許久才見到醫生，而且是初出茅廬的實習醫生居多；由於醫生實在太忙，和病人交流的時間可能只有三數分鐘，跟着便「芳蹤杳然」，病人在院接受治療，往往連自己患什麼病也不清楚，遑論每日進度。病人熱切期待醫生到訪，見了身穿白袍，狀若醫生的醫學生來問症，自然熱情有加，檢查時也合作無間。現在雖然仍缺醫護，但情况已比以往好不知多少倍，住院病人得到頻密照顧，更有實習醫生、駐院醫生、副顧問醫生、顧問醫生等層層問症和檢查，自不然會對醫學生再來騷擾休息感到厭煩。

另外一個重要原因，是病人權益提升。以往病房裏大小事都是院方說了算，病人沒有發言權，入院要配合教學，病人不能拒絕。現今人權高漲，病人隨時可以拒絕給正式的醫護檢查，何况醫學生？

在病人權益優先的大前提下，新進醫生雖然已從醫學院畢業，但他們的培訓也無可避免地受到影響。當年我們剛畢業當實習醫生時，不少病人由入院到出院，整個療程都是我們一手處理，只有重症病人才得到較資深醫生的「眷顧」，資深醫生有什麼臨牀決定，都是交代我們執行。我記得當年實習時，病房接收了一名嚴重脫水休克的病童，要緊急靜脈輸液，但小童由於脫水，四肢的皮下靜脈都已塌陷，無法插置輸液針管，必須割開手腕或腳腕皮膚，找出靜脈，直接放置導管輸液，但這手術我從沒做過，當值的駐院醫生又騰不出手，通過電話知道我曾在書本上讀過手術的步驟，便着我自行處理。雖然我最終幸不辱命，但回想起來，不禁要問，要全無經驗的實習醫生，毫無監管下做一些他從未做過的侵入性步驟，對病人是否公平？

選擇做哪一個時代的病人？

當年的情况便是如此，即使外科培訓也沒有現在那麼嚴謹，駐院醫生要有多年經驗才有機會獨當一面處理較大型或複雜的手術，難怪我的資深醫生朋友抱怨新進醫生經驗不足了。但，只要我們仔細想想，以往接受培訓的醫生「學習曲線」（learning curve）上升得快，是建基於他們有可能在缺乏監管之下處理許多病人個案，其中有多少病人因此而受苦，甚至成為醫療失誤的犧牲品，是未知之數。「一將功成萬骨枯」，用於醫生培訓，似乎誇張了一點，但我們會選擇做哪一個時代的病人，大家不妨想一想。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）