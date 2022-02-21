動機式訪談 解困惑建互信 由心出發 助慢阻肺病人復康

【明報專訊】慢性阻塞性肺病發病率持續上升，病者呼吸系統經長期破壞引致呼吸道收窄，難以呼出和吸入空氣，導致缺氧、氣喘、咳嗽等病徵，甚至影響日常活動。

肺部組織及功能受損後不會復元，因此慢阻肺病不能治癒。職業治療師多管齊下，利用動機式訪談增進病人與醫護團隊之間的溝通和信任，同時按病人行為、生活習慣指導他們作慢性疾病的自我管理。

不戒煙 惡化至如廁也氣喘

陳先生中年時任職製衣廠組長，長時間香港內地兩邊走，工作壓力大、時間長，在生意上有社交需要，故有長期吸煙習慣，甚至煙不離手。62歲那年，他第一次因氣喘入院，醫生診斷患上慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Diseases，簡稱慢阻肺病、COPD），處方了氣管舒張劑，還勸告他戒煙及接受復康運動訓練。但陳先生不以為意，當氣喘稍為緩和時，以為此病像傷風感冒一樣，吃了藥便會康復，出院後重返工作崗位，沒有改變吸煙習慣。

陳先生於64至65歲這兩年內，慢阻肺病惡化了很多，日常活動如洗澡、如廁也引發氣喘，走路不到10米便要停下來平息氣喘。他因此被迫退休，同時因為氣喘入院不少於5次，雖然醫生增加了氣管舒張劑劑量及種類，但效果不算太好。他在66歲生日前再次入院，醫生發現他有「慢性呼吸衰竭」徵狀，認為他要接受長期家居氧氣治療，所以把他轉介給職業治療師跟進，同時希望職業治療師再次勸告他參與胸肺復康計劃。

憂氧氣機花錢佔位 抗拒運動

當陳先生得悉會轉介至職業治療師，評估氧氣使用和做復康運動時，他顯得有點抗拒：「我郁一下就會氣喘，坐下休息反而會舒服點，點解逼我做運動？另外，我上次入院時，食了藥，回家休息一下就好轉，氣喘比之前紓緩了，點解今次要用氧氣機呢？我屋企地方細小，怎放得下機器？租機又用錢，我靠少少積蓄生活，如何應付？」他表現得極不合作。醫護看到陳先生的猶豫，語帶責備說：「點解你不做運動，又不想用氧氣機？其實醫生和姑娘都是為你好，否則你的病情會差得好快，甚至死亡。」陳先生與醫護辯論了一會，最後半推半就下去見職業治療師。

尋內在動機 勿問「點解你唔……」

醫護人員的發問和表達模式，常常構成溝通上的誤會：

1. 「點解你唔……」這個問題很自然地誘發陳先生講述更多他不想做運動、不想用氧氣機的理由或論點；他講得多了，便會間接地強化、合理化這些論點，並更鞏固他這一刻的想法。

2. 「其實醫生和姑娘都……」這句話誘發了陳先生反叛心理，陳先生認為他的性命屬於他自己，應由他自己決定，不需要醫生和姑娘來為他作決定。

3. 「你會死……」這句話帶有威脅語氣，陳先生自然反應就是反抗。

於是，單單幾句對話便造成了溝通障礙。

陳先生去見職業治療師，治療師運用「動機式訪談」技巧，細心聆聽了陳先生說話，並作出適當反饋。治療師明白陳先生的觀點，和他建立互信，發掘了他的內在動機，即「陳先生價值觀」：陳先生可以不理會自己的性命，但他最珍惜與太太及家人相處時間；以往因工作兩邊走，較少與家人見面，所以很想在退休後多點與家人相聚。職業治療師繼而用技巧再強化陳先生接受治療的內在動機，之後逐一解答他對氧氣治療、氧氣機租用費、復康運動的迷思。

陳先生最終接受醫生建議，變得積極，參與了為期3個月「胸肺復康計劃」，每星期1至2次。自1980年代末，隨着社會人士對慢阻肺病的關注，一套針對性及跨專業團隊的胸肺復康計劃，便於世界各地（包括香港）慢慢發展起來，現在已被國際醫學機構確認為處理慢阻肺病的必要手法，亦從單純「運動處方」模式，發展到現時更着重推動病患者作「行為、生活習慣改變」的「慢性疾病的自我管理」模式。

陳先生接受胸肺復康服務後，病情開始穩定，可帶着手提氧氣機出外活動，每天亦找片刻練習健身氣功六字訣和八段錦。他於66至68歲這3年間，未有再次入院。另外，從陳先生這個案例可以領略到一個道理，就是醫病需要由心理開始，一定要得到病人的主動配合。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：吳顯波（香港理工大學康復治療科學系實務教授（職業治療））

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com