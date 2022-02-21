知多啲：訂立胸肺復康指引 引入「健身氣功」

【明報專訊】職業治療師的訓練，着重心理、輔導方面的培訓，指導病人作「慢性疾病的自我管理」。香港理工大學康復治療科學系推動以實證為本的胸肺復康，制定了工作方向和指引，當中包括：

1.制定「家居氧氣治療」指引，該指引填補了一般醫學指引不足之處，更為人性化，例如注重指導病人如何於日常生活中配合氧氣治療的使用，並指導不同崗位（醫院、外展、地區服務單位）的職業治療師，怎樣恆常配合去跟進和支援病人

2.翻譯和研發了「日常生活功能」評估工具作臨牀應用，令醫療團隊更容易掌握病人日常活動時遇到的困難，以及把評估工具應用於跟蹤病人的胸肺復康進度和成效

3.與國際醫療機構Living Well with COPD合作，翻譯了中文版的《慢阻肺病——自我管理手冊》，當中包括用藥指導、平喘方法，為使用中文的慢阻肺病患者帶來方便，亦有助於國際上推廣胸肺復康計劃

4.製作了「省力、平喘」方法的教學視頻、單張，供病人參考、重溫，深化病人對技巧的掌握，讓他們更能將技巧融入生活中，減輕疾病對他們帶來的折騰

5.引進「健身氣功」作為家居運動（圖）。由於健身氣功消耗的體力較少，就算一些體質較弱、容易氣喘的病人也可以參與。而對一些需要長時間使用家居氧氣治療、不便外出的病人來說，健身氣功可於窄小家居環境中練習

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）