談痛說情：拗柴點止骨折 傷韌帶牽連全身

【明報專訊】足踝關節扭傷，即俗稱「拗柴」，非常普遍。然而，不少患者只關心足踝有否骨折，卻沒有理會負責固定足踝關節位置韌帶受傷出現鬆弛，令關節出現不穩定的情况，結果容易再次扭傷，甚至形成慣性拗柴。

韌帶失彈性 關節不穩慣性拗柴

去年我做了一個關於慣性拗柴的研究項目，需要招募百多名在6個月內拗柴2次或以上，並且曾經歷至少1次嚴重足踝扭傷的病人參與。我最初推算需要約2年才能招募足夠人數做研究，豈料短短10個月便差不多有200個慣性拗柴病人報名。此外，原先估計慣性拗柴病人多數是愛穿高跟鞋的女士，或經常參與高撞擊運動的人士；結果，符合資格的病人來自不同年齡群、界別和生活運動習慣的人士。

可致扁平足、長短腳、腰頸痛

慣性拗柴病人經常受拗柴困擾，也會產生惡性循環，令足踝韌帶漸漸失去彈性，無法把關節固定，令骨塊經常碰撞磨蝕，加速退化，以致退化性關節炎提早發生，給患者生活帶來極大困擾，年輕的因而減少甚至無法享受運動樂趣，年長的更因關節炎令足踝紅腫熱痛，變得舉步維艱。

倘若以為拗柴的影響只局限於足踝，則太小看足部在保持人體平衡的重要了。拗柴所影響的韌帶倘若失去彈性，不僅令足踝關節走位，還無法保持足弓的弧度，令足弓塌陷，形成後天扁平足。而塌下的腳弓也縮短了下肢的長度，產生「假性長短腳」。當左右腳長短不一，雙肢承受壓力不均，連帶膝關節也受到波及受壓疼痛。推而廣之，連接身體軸心的關節，例如腰椎及頸椎亦會受到影響，臨牀上也有慢性頸痛個案，是由足踝關節不穩定所引發。

正如遊戲「層層疊」般，如果底部根基不穩，上方木塊便岌岌可危，搖搖欲墜。因此，不要輕視拗柴，首先從日常生活中減少發生拗柴的風險，例如運動或行山時穿著適當鞋履保護足踝，選擇高跟鞋時鞋跟高度不高於2吋，日常可做一些訓練足部小肌肉的運動。倘若不幸拗柴，要盡早求醫，然後緊密跟進，配合正確的治療及復康護理。

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文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院副教授、家庭醫學專科醫生、賽馬會痛「正」能量計劃總監）