醫言有理：免疫治療治癌

【明報專訊】治癌方法包括外科手術、放射治療、藥物治療及細胞治療，其中藥物治療包括化療（chemotherapy）、單克隆抗體（monoclonal antibody）及口服標靶藥物（targeted therapy）；細胞治療（cell therapy）則有自體或異體血幹細胞移植（autologous or allogeneic haematopoietic stem cell transplantation）及嵌合抗原受體T細胞療法（chimeric antigen receptor T cell therapy，CAR-T）。單克隆抗體、PDL-1抑制劑、異體血幹細胞移植及CAR-T療法皆利用病者免疫系統來治癌，可通稱為免疫治療。

利用獨特的克隆白細胞製成專用單克抗體具高度針對性，安妥昔（rituximab）是好例子，可治療B細胞淋巴癌；化療藥物混合使用，療效更佳。

癌細胞表面或有PDL-1蛋白，可避免癌細胞受病者的免疫系統攻擊；PDL-1抑制劑令病者T細胞恢復正常攻擊能力，殺死癌細胞。

改造T細胞 對準目標滅癌

異體血幹細胞移植可有效治療急性白血病，捐贈者可以是病者家人或自願人士。移植後的新骨髓不但恢復正常造血功能，捐贈者的T細胞有效殺死癌細胞，可增治癒機會。

嵌合抗原受體T細胞療法乃最新的免疫治療技術，可有效治療多種B細胞腫瘤，包括急性B淋巴細胞白血病（acute B lymphoblastic leukaemia）、彌漫大B細胞淋巴癌（diffuse large B cell lymphoma）、套細胞淋巴癌（mantle cell lymphoma）及漿細胞骨髓癌（plasma cell myeloma）。醫生先從病者血液收集足夠數量的T淋巴細胞（T-lymphocytes），然後在無菌實驗室內為T細胞作基因改造工程，加入嵌合抗原受體（chimeric antigen receptor），再大量繁殖。經過改造後的T細胞，可確認目標癌細胞上的特定抗原，繼而消滅癌細胞。利用CAR-T治療B細胞白血病或淋巴癌，針對癌細胞上的CD19抗原蛋白，療效顯著。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）