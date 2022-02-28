中醫：未能聞、切 自拍舌、喉助診症

【明報專訊】香港中文大學中醫學院校友會會長、註冊中醫張懿松表示，校友會聯同中醫流行疫病應變小組、香港浸會大學中醫藥學院全日制課程校友會和香港大學中醫全科學士（全日制）校友會，建立網上資料庫，收集提供遙距診症的中醫、診所資料，至今已收集逾300個醫師和診所的名單。目的就是方便大眾居家抗疫時也能得到醫療服務。

通話環境必須光亮安靜

遙距診症多用視像通話形式。張懿松表示，中醫以四診「望聞問切」了解病人狀况，但遙距診症未能聞診（聽聲聞息）和切診（把脈），因此醫師須問得更仔細，診症亦不是單靠視像，病人或要補充文字資料，又或拍下舌頭、喉嚨的照片。視像通話環境必須光亮及安靜。

張建議，病情穩定的長期病患，如只需定期覆診跟進，可跟主診醫師查詢有沒有遙距診症；新症則建議親身求醫，因遙距診症限制了四診檢查和治療手段；另外，部分病症亦很難用遙距治療，例如需針灸治療的痛症。

核對藥物標籤姓名免錯漏

取藥方式方面，診所各有不同安排，包括親友代取、速遞送藥等，預約診症時應問清楚取藥方式和運費。收到藥物時，除了檢查包裝有無破損，也要核對藥物標籤上有否印上自己的姓名，以免運送有錯漏。

網上資訊發達，有林林總總的「自療」建議。張懿松提醒，「無論大家有什麼藥物在手，都應先諮詢專業人士才用藥，查詢自己身體狀况是否適合服藥」。

提供遙距診療中醫／中醫診所名單：

網址：bit.ly/3IlKys7

■實測：發燒可安排視像診症

除了上述名單，亦有中醫團體提供遙距診症服務，記者親身測試。

浸大中醫2019冠狀病毒感染者免費網上診症服務

．由9間浸大中醫診所的醫師為求診者以ＷhatsApp遙距診症

．詳情：bit.ly/3shVtNJ

．實測：記者致電名單中首兩間診所預約，第一間接通後電話錄音不停在「轉駁中」，約兩分鐘後記者掛線，第二間長響沒有接聽，約兩三分鐘後斷線

《中醫．生活》中醫贈醫施藥計劃

．每日提供500多個名額，為全港市民贈醫施藥

．初診到診所面診，診金連2日藥免費；覆診以Zoom遙距形式，​由初診日起3個月內藥費85折

．詳情：bit.ly/3BNOKOR

．實測：記者上網登記個人資料後，約2小時收到回覆；惟發燒病人不安排面診，但可立即安排視像診症；而藥物要由朋友代領，暫時不設送藥服務

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