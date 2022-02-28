吾生有杏：院長醫生周記（184）：獅子山下

【明報專訊】這幾個星期除了忙碌地工作外，還收到百多個來自海外的短訊。幾乎所有海外的朋友都以為香港將快陸沉，表達深切哀悼及親切慰問的短訊、WhatsApp及電郵，簡直就是應接不暇。

每當我讀了這些短訊，內心總是憤憤不平。為什麼遠在歐美的外籍朋友，竟然為香港今日所面對的疫情而感到憂心？我告訴他們雖然香港每天新增過萬市民染疫，但染疫人數與人口比例還是比很多國家低，何故他們覺得香港人心惶惶？原來他們從當地傳媒得到有關香港疫情的資訊都十分驚嚇，經我多番解釋後，才開始明白我們的疫情絕對不會比他們的地方差。只是不同的政策、不同的文化背景，帶出非常不一樣的社會生態。我們嚴陣以待，他們卻生活如常。疫情雖是全球大流行，但不同地方的人抱着不同的心態面對這挑戰。

我們嚴陣以待 他們生活如常

回顧香港過去兩年，無論實施與眾不同的政策，無論日子如何艱難，我們廣大市民都是默默承受。既沒有逃亡潮，也沒有大型示威。這並不代表我們是順民，而是經歷過SARS一役，我們始終相信這個地方的醫療體系和醫護的專業精神，我們不會輕易放棄老弱及幼童的健康去換取個人享樂。相信當疫情過後，我們回望每個香港人為這地方曾經付出過的努力，都會感到自豪。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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