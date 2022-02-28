姿治通鑑：家居運動 防痛症增免疫力

【明報專訊】第五波疫情來襲，政府實施一系列措施減少人群聚集及減低交叉感染的風險，其中包括安排部分公務員在家工作。長期缺乏適量運動，長遠可使身體免疫力、肌力、骨質密度減低；如家中電腦枱未有特別依據職安健指引調整，加上長時間工作，容易造成肩頸腰背勞損。家居運動可預防及改善。

勞工處辦公室職安健指引中，電腦屏幕舒適觀望角度約為向下15˚至20˚，與視線成直角，屏幕支座可旋轉及調校屏幕；前臂與上臂大約成直角，手腕保持平直或少許傾斜；調校椅背及座位高度，使用手腕墊，確保有足夠空間伸展下肢等。再加上每45分鐘電腦工作後稍為休息及伸展身體，能減低肩頸壓力。

除了處理好硬件配套，良好姿勢也十分重要。頭部重量約佔體重百分之十，即約10多磅，長時間低頭對着電腦工作，後頸肌肉需要長期使力把保齡球般重的頭部固定，慢慢會出現肌肉痠軟及疲勞。另外，長時間處於「圓肩」，令肩關節囊、胸肌變得繃緊；肩胛菱形肌、下斜方肌變弱，肌肉不平衡使「寒背」情况更嚴重，稱為「上交叉綜合症」，常見於文職工作人士。患者容易受肩頸疼痛繃緊、上肢麻痹、頸椎移位等問題困擾。

上網學運動 依能力興趣

即使不需要對電腦屏幕工作，家居運動依然重要。免疫系統是人體防護屏障。免疫系統倚靠血液內不同類型的白血球識別、吞噬、消滅病毒及細菌等外來侵入物。日常規律且適當的運動，可增加免疫細胞數目及免疫細胞活力，令免疫力變強，運動醫學界亦主張Exercise is Medicine（運動是良藥）；恆常運動強健體魄，比生病才用藥更好。

即使足不出戶，也有很多家居運動可選擇。早年很熱門的7分鐘運動（7-minute workout）是一套很全面、利用自身作負重以訓練全身肌肉的運動，網上亦有林林總總的訓練，包括普拉提、瑜伽、Tabata、伸展，大家可按自己喜好和能力選擇。

香港中華基督教青年會於社交平台上傳21 Days Stay Active運動短片（IG：ymmotion）供瀏覽；另設有痛症物理治療評估服務，詳情可致電2332 4339查詢。

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文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）