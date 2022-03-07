抗疫貼士：在家保持社交 一動一靜免「屈到病」

【明報專訊】疫情嚴峻，日常生活大受影響，長時間困在家中，隨時「屈到病」！要保持情緒健康，精神科專科醫生麥永接和香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國有以下建議。

‧在家工作或上課，都盡量保持生活規律，作息定時，攝取充足營養

‧保持社交，與同住家人加強互動，如一起玩卡牌遊戲、下棋、運動等；與朋友通電話或視像通話

‧趁機做一些平日沒時間做，而又喜歡的事情，找回以前的興趣

‧與家人相處時間多了，或會增加摩擦，溝通時應多諒解和關心，減少責備

‧子女在家學習，教學壓力來到家長身上，家長應降低對子女學習的要求，讓大家輕鬆一點

‧嘗試每天寫下1至3項感恩事項，即使是很微細東西，也能增添正面思想

‧ 讓自己有獨處時間，安靜身心

‧留意自己和家人情緒狀况，如有問題，致電情緒熱線或向專業人士求助

麥永接又建議，在家抗疫時嘗試「一動一靜」。動，跟網上教學影片或購買簡單器材在家運動；靜，如看書、煲劇、整理家中物件，或看看舊照片回想開心事。有些人覺得「疫情沒完沒了」，感到「看不到明天」，麥指「就算專家也未必能夠準確預測疫情，所以應學習放下，嘗試活在當下」，可配合靜觀訓練，如呼吸、打坐等，感受身體感覺和情緒。

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