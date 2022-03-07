經前頭痛 便秘 風濕 血虧作怪 女性調治 養血溫陽並重

【明報專訊】女人靠血養，男人靠氣養。由於男女生理結構有別，女性有經、帶、胎、產，在這些過程中容易血虧。女性一旦血虧，身體就會陷入各種問題，生理功能首當其衝。中醫認為，一半以上女性疾病都和血虧有關，故只要把血養足，自然會好得很快。

女性因血虧常見問題

‧便秘：部分女性便秘由肝火所致，但多數都跟血虧有關。體內血不足，腸道津液也會不足，容易便秘；補血猶如增液行舟，養血後便秘也可改善。

‧經前頭痛：部分女性月經前或經期時頭痛，發現這也是血虧的緣故。月經時血液流失更多，頭在人體最高點，若血量不足，供不上去，隨之出現頭痛。只要養足血，月經前的頭痛自然而解。

‧風濕、關節疼痛：血不足，經絡裏是空的，外面的風和濕就容易進來。單純驅風、散濕方法只能暫緩一時，如果在驅風、化濕的同時配合養血，效果立竿見影。甚至有人只是養血，關節疼痛就好了，因為經絡裏血液充足，外邪便無法進入。

‧百病叢生：血虧女性一旦受寒，容易深入骨髓。氣血是互生，血虧以後，體內正氣就會特別不足；氣血虧的女性，尤其是嚴重者，血液無法溫養臟腑及四肢百骸，容易手腳冰涼、失眠多夢、月經延後、嚴重痛經，甚至不孕。若伴有不良生活習慣，例如飲凍飲、進食寒涼食物、冬天穿得少、夏天吹空調，寒邪特別容易深入體內，並進入陽虛狀態。陽虛症狀會掩蓋血虧，調理時分不清究竟是陽虛還是血虧，其實這是陽虛加血虧。此時若單一調理陽虛或血虧，效果不佳。

由此可見，女性若血虧受寒，百病叢生。

養血祖方出自膠艾湯

血虧又受寒怕冷的女性應怎樣調治？早在約2000年前的漢朝，醫聖張仲景在《金匱要略》指出「膠艾湯」的方子。張仲景方子重在立法，意思是指某一類疾病或體質的治療和調養大法，以及處方開藥的規矩準繩。我們看中醫處方時，要考慮他的思路。四物湯就是從膠艾湯裏衍生出來，四物湯是養血祖方。現在的養血方往往都用四物湯打底，這是中醫最著名一個方劑。四物湯組成包括熟地黃、當歸、川芎、白芍。熟地黃可補肝腎之精；當歸可養血、活血；川芎活血通絡行氣；白芍用於斂肝養陰，肝藏血，所以一般都用白芍來調肝。

四物湯打底 配溫陽藥材

這方子對女性養血效果極佳，它出自膠艾湯。膠艾湯組成包括熟地黃、當歸、川芎、白芍、阿膠、甘草、艾葉。膠艾湯方子組成就是以四物湯打底，用四物湯養血，再配合阿膠養血，加溫陽的艾草。調理思路是養血加溫陽，此方用於養血的藥材量很多，適當配上溫陽的藥便可。因此，理解了張仲景的立法，給女性溫經養血的思路方法就清晰了。

這個思路給我們什麼啟發呢？部分女性舌苔顏色和月經顏色很淡，下蹲站起來會眼前一黑，這明顯是血虧。她們總是四肢冰冷，在冬天更甚，同時還有記憶力差或失眠現象。這種情况下，若再受寒，用單獨溫陽的思路調理並不理想。要一邊養血，一邊溫陽，調理起來才會事半功倍。

●調治方案：DIY玉靈膏補血 加味方祛濕助眠

血虧且受寒導致怕冷的女性，可在平時服用清代名醫王孟英的玉靈膏，補血力道非常大。王孟英在《隨息居飲食譜》中說：「玉靈膏一名代參膏……凡衰羸、老弱、別無痰火、便滑之病者，每以開水瀹服一匙，大補氣血，力勝參芪。產婦臨盆服之，尤妙。」

玉靈膏配方：

龍眼肉300克、西洋參30克

（以上分量可吃10至20天）

用法：

將二者攪拌均勻後放入碗內，隔水蒸4小時以上。每天1勺，開水冲泡服用

注意：

1. 懷孕期間不要服用

2. 產後恢復時服用效果甚佳

女性一生中失血的次數很多，如不懂調養，就會導致血虧。血虧受寒的女性身體總是會有這樣那樣的不舒服，但往往又查不出什麼問題。尤其是生過孩子的女性，血虧嚴重，卻找不到有效的方法調養，以至於體質愈來愈差。用玉靈膏來滋補，效果可如王孟英所言：「產婦臨盆服之，尤妙。」

加味方長期調理

此外，如血虧厲害，體內還有濕氣，可服用玉靈膏加味長期調理。此方主要功效也是養血安神。茯神或茯苓用於祛濕，也有安神功效；祛除體內濕氣後，心經沒有濕氣困擾，會更易安睡。晚上睡覺時，人體的血歸於肝，若肝經血虧，便會虛煩、睡不着，炒酸棗仁對於養肝血效果非常好；桑椹則用於滋補肝腎，如能長期服用，效果更佳。血虧會導致血不養心，出現睡眠障礙；龍眼肉養心血、安心神，自然可使人安睡。

玉靈膏加味方：

西洋參片30克、龍眼肉300克、炒酸棗仁60克、桑椹30克、茯神60克

用法：

5種藥材攪拌均勻後放入碗內，隔水蒸4小時以上。每天1勺，開水冲泡服用

注意：

茯神比茯苓安神的效果更佳，如果買不到茯神，可以茯苓代替

四物湯泡腳 每天半小時

服用玉靈膏加味方的同時，還可以用四物湯泡腳，一邊養血，一邊溫陽。留意足浴時間不要和睡眠時間距離太近，足浴後不要馬上睡覺，最好在至少睡前1小時。將藥材製成袋裝，每天足浴半小時。

一邊養血，一邊溫陽，是醫聖張仲景留給我們的思路。對於血虧且受寒的女性來說，是一個非常好的調理方法。（方劑僅供參考，有需要時請諮詢中醫）

文：葉丹（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）

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