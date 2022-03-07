膚見：地氈牀褥 塵蟎大本營

【明報專訊】回想起當年剛剛完成會考，便前往澳洲升學，完成兩年高中後順利考入醫學院。對當時的海外留學生（大部分是來自新加坡、馬來西亞、香港）來說，如果想在新南威爾斯州大學讀醫科，一定要考當地大學入學試higher school certificate（HSC），不接受其他學校成績。我便是走這條路。

當時澳洲只收取約三分之一學費，加上學生可以做兼職，吸引了很多家境不太富裕學生（包括自己）到澳洲升學。當時新州只提供20個海外醫學學位，全部都在新南威爾斯大學，而另一所提供醫學學位的悉尼大學只收本土學生。而澳洲政府更希望我們畢業後，能返回自己原居地工作及服務當地社會，跟現在完成大學可選擇留低截然不同。其中一個原因相信是現在海外留學是一盤大生意；而當時澳洲政府是用一種獎學金形式，幫助亞洲國家包括香港培訓專業人才。

抵達澳洲後，我與幾名海外留學生合租一間屋。為了節省開支，我和一個來自馬來西亞同學共用客廳，我們利用衣櫃及書櫃把客廳分開，給各自有少許私人空間。這間屋頗舊，客廳有地氈，但相信很久沒有好好清潔，住上了好幾個月後，馬來西亞同學的一雙腳開始出現紅疹，非常痕癢。當時以為是蚊或蝨咬，但奇怪的是我一直沒有出現像他的紅疹。回想起來，當時那個馬來西亞同學可能因為塵蟎而引起皮膚敏感，那破舊的地氈應該蘊藏了很多塵蟎。

春夏溫暖潮濕 敏感求診高峰

塵蟎是微小生物，身體長約0.2至0.3毫米。雖或可以用肉眼辨識，但在顯微鏡放大下會更容易確認。它喜歡溫暖潮濕天氣，所以溫度22℃至26℃，濕度70%至80%最適合牠們生長。香港春天和夏天是對塵蟎過敏病人求診的高峰期，而秋天和冬天，因溫度和濕度較低，過敏病人數量也會大幅下降。塵蟎靠人類或其他動物的皮屑作為食物，產生過敏並不是因為牠們咬我們身體，而是牠們的排泄物及其屍體的蛋白質所引起。除了皮膚過敏外，也會引起鼻、氣管及眼睛過敏，症狀如打乞嗤、流鼻水、流眼水、眼部紅腫、痰咳、喘鳴等。

牀褥、枕頭、毛公仔及地氈蘊藏大量塵蟎，所以定時清潔是必須的。很多長者都對塵蟎產生過敏，原因是他們的牀褥可能已經用上了10幾年，加上沒有定時用吸塵機吸走毛髮，吸引了塵蟎大量繁殖。如果敏感是由牀褥塵蟎引起，紅疹會集中在背部及手腳，比較少出現在面部、胸部及肚臍地方。此外，有很多異位性濕疹小朋友都對塵蟎過敏，主要源頭是毛公仔和枕頭，只要定時高溫乾洗便可以了。

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）

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