吾生有杏：院長醫生周記（186）：第五波下的新常態

【明報專訊】大清早返回醫院的內鏡中心，穿上全副盔甲為病人檢查，已是我的新常態。戴着N95口罩加上密封眼罩看外面的世界，總是有種難以形容的疏離感。

脫下盔甲，換過外科口罩便前往專科診所。由於不少病人害怕醫院是高危地方而取消覆診，我相信當疫情緩和後，醫院便要處理高峰期積壓下來的大量工作，包括門診、檢測（例如大腸鏡、超聲波）及手術，不知要花上多少年月及人手才能解決嚴重的輪候問題。

有些病情複雜的人士需要定期跟進，他們沒有回來覆診的話，我唯有打電話了解他們的近况，盡量提供協助。又有一些長期病病人，因恐懼疫苗的副作用而拒絕接種，但他們卻不去細想一旦受感染後出現併發症有如骨牌效應，一發不可收拾。

亦有病人向我展示「不合適接種疫苗的證明信」，可是很多所謂不合適接種疫苗的原因，我實在不敢苟同！其實高危人士比一般市民更需要疫苗保護，面對這些病人，我竭力向他們解說，同時深深感受到他們的困惑無助，為什麼甲醫生與乙醫生竟然給他們相反的意見？執筆當日，有一名患有糖尿病及冠心病的老伯向我訴苦說：「唉！陳教授，你有所不知。家庭醫生認為疫苗對我可能有風險，不建議打針；心臟科醫生卻認為我先要接受心導管檢查，才可以接種疫苗……」我聽後便忍不住向他說：「假如我的親人患上同樣的毛病，我會毫不猶豫地力勸他立刻接種疫苗！」

平常心面對艱難日子

忙了一整天，離開醫院已是晚上8時，忽然想吃餐肉公仔麵，於是跑到附近的超市，可是貨架卻是空空如也，不禁令我想起新聞報道有關烏克蘭國內超市情况。

疫情雖是嚴峻，但扭曲資訊所引發的恐慌似乎比病毒威脅更甚，盼望我們能以冷靜的態度及平常心面對艱難的日子。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

[健康]