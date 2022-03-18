薑葱紓緩新冠症狀？ 中醫：火上加油

反添辛苦——網上流傳用10多片薑煮成薑番薯糖水，吃完焗一身汗，可紓緩新冠病徵。但中醫指，薑辛溫驅寒，適合風寒感冒，但與風熱新冠不對症，用薑逼汗，或會令病人感覺辛苦。（設計圖片，Edwin Tan@iStockphoto/梁小玲攝/明報製圖）

【明報專訊】食薑番薯糖水或飲葱白薑水就可以擊退新冠症狀？港大法律學院首席講師張達明早前在其社交平台引述醫生朋友的推介，在家確診者可嘗試以上兩個方法，以紓緩部分新冠症狀。不過有中醫斷言，新冠患者食薑完全不對症，小心火上加油，病情惡化。營養師亦提醒，有消化問題人士不宜食過量薑。

張達明在社交平台分享「薑番薯糖水傳統療法」，指可紓緩發燒、發冷、嘔吐等新冠病徵。它並不是一般的番薯糖水，而是「勁薑」番薯糖水，加入10多片薑炮製而成。他表示，「飲的時候可能會覺得有些辣，飲完之後可能會出汗，跟住就可以焗汗、抹汗及休息，瞓醒覺之後就會覺得好好多」；又指有兩名確診長者嘗試過後，病情均有好轉。

薑葱辛溫 與風熱新冠不對症

註冊中醫彭明慧指，薑辛溫，能夠驅寒，可治療風寒感冒，症狀是面青口唇白、怕冷、流鼻水，「注意是鼻水，而不是黃、杰、濁的鼻涕」。薑也有和胃止嘔的功效，「如果胃功能很差，吃什麼都易嘔吐，可以吃薑；暈車浪都可以含片薑」。但中醫認為新冠是風熱疫毒的病症，治療時應該「熱者涼之，涼者溫之」，她舉例，用於治療新冠的中成藥連花清瘟膠囊或金花清感顆粒，主要成分為金銀花、連翹、石膏，「都是比較涼，可清熱的藥，能紓解熱性」。相反，已經有熱症下再服用加溫的薑，「就會火上加油」，不對症。

如果是體質虛寒的人就可以一試嗎？彭明慧建議，「如果本身屬於虛症體質，例如低血壓、容易神疲力乏、貧血人士，可以用加入一兩片薑或陳皮焗水去送服連花或金花」。當中用陳皮更理想，因為較平和和偏溫，同時有止嘔、健胃利氣的功效。

白粥平和發汗祛邪 「鬆咗一半」

薑番薯糖水味道辛辣，令人出汗，可以趁機焗汗，一覺醒來就「成身鬆晒」。對此說法，彭明慧表示發汗確是祛邪（驅走侵襲人體的外邪）的三大方法「汗、吐、下」之一，但中醫會用較平和，能調理脾胃的食療，「白粥是一個很好的發汗祛邪食療，我們會建議病人在服中藥後，吃碗稀粥，就蓋好被睡覺。睡時會出一身汗，抹走汗水後會發現起碼『鬆咗一半』，這就是外邪從汗走出身體；不是用薑的熱夾硬逼它出來，儘管可以發汗，病人還會很辛苦」。

番薯生濕惹痰 加重脾胃負荷

除了發燒，新冠的典型症狀還包括喉嚨痛如刀割、咳黃痰、疲倦、無胃口等。彭明慧指出，薑番薯糖水是甜食一定惹痰，而且番薯澱粉高，吃過量會生濕，濕邪影響脾胃；另外，「新冠患者常見的症狀亦有腹瀉或嘔吐，高纖維的番薯會加重脾胃負荷」。同時間，喉嚨痛、咳黃痰都是熱症表現；她在線上問診見過不少病人的舌頭「紅到火燒一樣」，即熱症已經很重，不應服用薑，否則可能令病情惡化，「雖然張達明說食療沒有害處、值得一試，但是『勁薑』我就覺得不應該嘗試」。

勁薑太刺激 腸胃病忌吃

從營養角度看，薑是一種香料，含有維他命C，礦物質如鉀、鎂、鈣，還有獨特的多酚物質——gingerols。註冊營養師林思為指出，「gingerols有抗炎、抗氧化、抗菌作用，另外有研究指有機會減低痛症」。此外，她表示「有小量的動物研究指薑可以令氣管肌肉放鬆，或會減低咳嗽次數、紓緩上呼吸道的症狀」。至於能否驅寒止嘔，林思為指，薑有助減低作嘔作悶的感覺，而它的辣味能提升體溫，有助保暖。

薑看來益處多多，那麼薑番薯糖水是否也有療效？林思為表示，此偏方沒有科學實證支持，紓緩效果因人而異，惟薑具刺激性，「落10多片薑頗誇張」，太辣未必人人接受得到，暫時也沒有醫學證據支持吃得愈多愈好。她也不建議病人吃太刺激的食物，尤其有胃酸倒流、消化不良、胃潰瘍的患者都不宜進食過多薑，可能引致火燒心、打嗝、多屁。「番薯其實都不錯，是碳水化合物，如果無胃口，煲碗番薯糖水吃，把番薯煲得軟腍，可補充能量、維他命A、纖維，但太辣就未必幫到手。」

另外，她又提醒，薑含維他命K，會幫助血液凝固，為避免影響抗凝血藥華法林（Warfarin）的功效，正服用的人士不宜多吃薑，更應避免進食最近流行的薑提取物（ginger extract）如薑粉、薑丸。

葱白宜焗服 非直接殺菌

至於張達明推介的另一個偏方——葱白薑水，聲稱可紓緩喉嚨痛及聲帶發炎。為什麼只取葱白呢？彭明慧及林思為均指，葱白接近根部，儲存的營養比較多。彭明慧表示，葱含有揮發油，具宣肺作用，適合風寒感冒，惟容易蒸發，因此不應用來煲水或煲藥，宜焗服。「緊記葱白也是辛溫驅寒，只適合寒性感冒，不適合新冠屬熱性的感冒」。林思為指，葱有蒜素（Allicin），可抗炎、抗細菌，「未有研究指出應該吃多少，但如果能夠在日常飲食多一點薑、葱、蒜、大葱、洋葱、薑黃這類食物，有抗炎抗菌的作用」。惟其功效不是直接殺菌，「只能增加身體對細菌的抵抗力，不會喉嚨有菌，飲完細菌就拜拜」。

彭明慧提醒，早前網上亦流傳薑黃可預防及治療新冠病症，但薑黃同屬辛溫，並不適合用於新冠病症，她強調遇到偏方要先了解背後機理和是否對症才好嘗試。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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