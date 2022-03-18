客座隨筆：乙肝藥+定期驗肝 遠離肝癌

計時炸彈——根據臨牀數據，乙肝帶菌者中，每 4人便有1 人會演變成肝硬化和肝癌。要避免演變風險，就是及早檢測、定期跟進、積極治療。（Natali_Mis@iStockphoto）

【明報專訊】要預防和治療疾病，定期檢測、及早治療從來都是黃金定律，尤其對於那些會隨時間而惡化的疾病，例如慢性乙型肝炎（下稱乙肝）。一旦感染乙肝病毒，身體無法自行消除病毒，病毒會悄然無息地傷害病人的肝臟。慢性乙肝通常沒有病徵，很多人即使感染乙肝病毒數十年也不會感到任何不適。但隨着時間會造成嚴重的肝臟疾病，包括肝硬化和肝癌。根據臨牀數據，乙肝帶菌者中，每4人便有1人會演變成肝硬化和肝癌；此外，感染後每1年有1%出現原位性肝癌的風險，並且隨時間累計增長，換言之，感染10年增加10%、20年增加20%風險。 事實上，目前慢性乙肝已成為引發肝癌的主要原因。

抑制病毒複製 減肝臟發炎

風險數字聽來嚇人，但要避免這些風險絕對不難，就是要遵從上述的黃金定律。須知道肝細胞的破壞速度，視乎乙肝病毒活躍程度；愈活躍，惡化速度就愈快。一般而言，在轉為慢性感染的成年人中，20%至30%會發展到肝硬化和／或肝癌。只要能及早檢測、定期跟進、積極治療，就能避免演變成肝癌。

檢測方面，若病情穩定，慢性乙肝患者應每半年接受一次驗血檢查肝酵素和甲胎蛋白等，並透過超聲波檢查，量度肝纖維化和肝硬化的情况。除了定期跟進檢查外，積極治療也非常重要。乙肝無法根治，治療方向是透過抗病毒藥物，持續抑制乙肝病毒的複製，令病毒量水平達到無法偵測（undetectable），以減輕肝臟發炎情况，從而延緩和減低肝硬化、肝衰竭，甚至肝癌風險。

醫生會因應病人的肝功能、病毒量水平、肝臟纖維化的程度，以及有否出現併發症等因素，來決定病人有無需要接受抗病毒藥物治療。

此外，醫生亦會根據患者身體狀况，選擇適當抗病毒藥物，例如有抗病毒藥物可能造成腎臟損傷，病人或需進一步檢查腎功能。另外，病人服藥習慣也會作為選擇藥物的因素，例如傳統藥物會被食物減低吸收，影響藥物療效，因而須空腹服藥，新型藥物就沒有此限制。

文：房嘉略（腸胃肝臟科專科醫生）

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