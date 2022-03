吾生有杏：院長醫生周記（188）：認錯難，難認錯

【明報專訊】我喜愛懷舊歌曲,上星期偶然找出一個已封麈的紙箱,內裏竟然保留着少年時收藏的黑膠碟,全都是我深愛的中外歌手,真是喜出望外!當中有Elton John的精選集,每首都是經典金曲,其中一首Sorry seems to be the hardest word更是百聽不厭。

這首歌的內容是描述一段無法修補的愛情,要說一句「對不起」實在太困難了,因為歌手覺得已經太遲,一句「對不起」不能改變分手的厄運。同時他又暗示感情決裂並不完全是他的錯,所以表面上似乎是一句簡單的「對不起」,他都覺得難以啟齒。最終一段曾是甜蜜的愛情便從此灰飛煙滅。

在現實世界裏,要衷心說一句「對不起」真的十分困難嗎?當我還是一個醫科生,老師教導我們人為犯錯無可避免,所以除了凡事小心謹慎,我們還要有認錯及承擔責任的勇氣。行醫多年我也犯了不少錯誤,幸好身邊有一個優秀的團隊,大家互相提點,彼此互補不足,減少了很多鑄成大錯的風險。縱是如此,我經常要向同僚、下屬、病人及親屬認錯,因為沒有他們的包容,我不能夠繼續帶領我的團隊,也不能取信於我的病人及家屬。

只有強者才有勇氣承擔責任

可能年代變了,現今每講一句話都變得愈來愈小心,凡事都抱着一種「我已經通知你」、「我已經盡了責任」、「錯不在我」的心態。曾幾何時,年輕一代竟被灌輸一套歪理,教導他們不可隨便認錯,以免惹上法律責任。直至最近這個「不可隨便認錯」的歪理才被推翻。

我相信認錯不是弱者,只有強者才有勇氣及能力承擔責任,從錯誤中學習,在將來可以做得更好。若然我們堅持自己沒有錯,或覺得衷心認錯是「這個太難」、「這個不好說」,我們的社會只會不斷退步。

文:陳家亮

