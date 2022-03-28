知多啲：每日帶氧運動30分鐘 減炎症反應

【明報專訊】透過運動和物理治療，增強身體抵抗能力，對預防感染或減輕病徵，十分重要。運動科研實證，每日20分鐘以上中等強度帶氧運動可以增強免疫力，降低急性上呼吸感染的危機；而30分鐘以上中等強度帶氧運動，更可以降低身體慢性炎症反應。每個人的體能及能力不同，不常做運動的人，可以遁序漸進增加運動量，使免疫能力慢慢加強（見表一）。

有效運動心跳率有數計

一般來說，運動強度要達到中等強度等級，即運動時心跳率應達最大心跳率60%至75%。最大心跳率一般以（220－年齡）做評估（見表二）；或以說話測試評估辛苦程度來調節運動強度，以處於輕鬆至中等費力為標準（見表三）。

腹式呼吸加速乳酸轉化

運動時，要配合正確腹式呼吸方法，才可達到最佳效果。劇烈運動時，呼吸加快、心跳加速，是因為血氧量供應不足，新陳代謝產生大量乳酸，乳酸不能在短時間內分解，因而刺激神經及肌肉組織，讓人產生疲倦感。因此，身體本能地通過加快呼吸來增加氧氣維持運動能力。但呼吸頻率過快和短促，不能有效提供氧氣量，更增加呼吸肌肉緊張疲勞。所以，有意識的腹式呼吸，能增加帶氧氣量，促進氣體交換，加快血液循環及加速乳酸轉化，這樣亦使運動時更有節奏。

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