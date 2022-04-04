疫下喪親難送別 網上「四道」減遺憾

情緒支援——疫下喪親，或需花較長時間過渡哀傷情緒，身邊人的聆聽和陪伴很重要。專家建議，有需要時可尋求情緒支援服務協助。（設計圖片，tuaindeed＠iStockphoto）

【明報專訊】第五波疫情爆發約3個月，截至4月2日已有逾7800人染疫死亡。殮房空間不足，棺木供應亦一度緊張。

至親染疫病重，家人既未能在病榻前陪伴照料，彌留之時又無法見最後一面，葬禮甚至要選擇「院出」（直接由醫院出殯，不到殯儀館設靈）；至親突然離世，本來就令人不知所措，不能好好送別至親最後一程，家屬的無力感更大。

疫情下，家人如何善別，讓生死兩相安？

香港紅十字會與毋忘愛合作推出「聯繫愛」計劃，為疫情下喪親者提供情緒和殯葬安排支援。前線義工Bobo分享，有求助者因父親去世後未收到死亡證明文件，未能確認有否感染新冠病毒，對後事安排感到迷惘。Bobo指出，疫下喪親者主要面對幾個困難：一、醫院處理死亡證明文件的時間可能較長，「以往可能一兩日後就收到醫院電話，現時有個案等了兩星期仍未收到電話」，但家屬需要相關文件來辦理身後事，「無了期的等待很磨人」；二、家屬不了解疫情下殮葬過程，加上政府、醫院、殯儀館及殮葬商不斷更新政策，難以得到最新資訊；三、至親從染病入院至離世，都未必有機會見面，造成很大遺憾。

送院至離世難見一面

聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部註冊社工梁梓敦亦指，家屬可能對至親死亡感到不真實，因為從送院、住院到離世，整個過程都沒有見過一面，甚至沒有瞻仰遺容，家屬只見到一個已蓋好的棺材，「理性上即使知道已離世，但情感上或未接受到」。不少家人都視喪禮是為逝者做的最後一件事，但疫情下殯葬流程不得不簡化，「有逝者因染疫，連壽衣都沒法穿，只能在膠袋內讓家屬認領遺體，認完後就要連袋放入棺木，所以很多人都帶着遺憾，覺得無法給至親一個體面的喪禮」。

喪禮雖然是為逝者舉辦，卻是幫在生者過渡哀傷的儀式。梁梓敦指喪禮能完成幾個哀傷輔導重要的目標，幫助家屬確認死亡的事實，而且透過瞻仰遺容，讓人相對較易接受逝者已去，亦讓家屬抒發情緒。在哀傷輔導中，其中一個目的要讓喪親者明白即使至親離世，死亡只是帶走他的身體，他們之間的關係仍存在，喪禮就達到這個效果，如西式喪禮中，會說逝者在天堂生活，死後大家有機會在天堂相遇。當沒有喪禮或欠缺部分儀式，喪親者或需花較長時間過渡哀傷情緒，或需以其他方法代替喪禮達到以上目的。

家人有意義參與 勝風光大葬

雖然現有殯儀館專為新冠死者舉行葬禮，但在各種防疫措施限制下，都難以辦得「體面」，令不少家屬抱有遺憾。香港紅十字會臨牀心理學家張依勵指出，若家屬很想做一場很體面的喪禮，應了解背後原因，「有時風光大葬只是眼見的部分，其實（家屬）心裏面覺得最重要、真正想做到，可能是希望每個人都把離世至親放在心上」，可探討其他方法去感覺與離世者的聯繫。

毋忘愛主席、外科專科醫生范寧表示，風光大葬不等於可以減少遺憾；相反，家人有意義的參與更有幫助，「我們將會協助喪親家庭做網上『四道』儀式，回顧先人一生：道別、道謝、道愛，甚至道歉；因為家人間可能有誤解，或有需要修補關係，如果處理得宜，就可以將不安情緒放下，亦令彼此關係更密切」。另外在疫情下，甚多家屬選擇「院出」，范寧建議，儘管「院出」時間較短，但也可以準備簡單儀式，例如獻花、帶逝者物品到火葬場做紀念儀式，彌補沒有設靈的不足，減少遺憾情緒。梁梓敦亦建議家人寫信、親手做禮物去紀念死者，讓心裏有個地方安放哀傷。

每天跟情緒「約會」抒感受

梁梓敦說不少家人對逝者抱有遺憾與內疚，「遺憾來自我們用今日的眼光去看過去做的決定，因而覺得自己做錯很多事，如不應該送逝者入院，但其實那可能已是當下所能做的最好決定」。從事哀傷輔導多年，他體會到遺憾或自責不一定需要轉化，如果無法帶走遺憾，那就帶着它走下去。

他寄語家屬毋須逼自己忘記傷痛，反而容讓自己接受更多可能，有人約就出去，嘗試新事物，擴闊生命的可能，「或許哀傷仍然很大，但隨着生命變得寬闊，有朝一日它帶來的影響會漸漸縮小」。

「我們會提醒喪親者在日程中排定一個時間，給自己經歷哀傷感覺，或做一些放鬆身心的活動」，張依勵指，喪親者時間常常被實務佔據，沒有好好抒發感受，如果哀傷突然來襲，就會像大浪湧來完全無招架之力，因此可以每天撥出時間，跟情緒有個約會，「這30分鐘是我的時間，可以聽着歌、看以前的相、嚎哭一場，都沒有問題」，幫助喪親者與情緒共處。

「情緒需要疏導，壓抑是不好的。」范寧指，香港人很少就親人離世尋求情緒支援，希望更多人關注自己的情緒，喪親時如有需要可以找相關服務支援。他提醒，要多關注看上去很堅強、沒有太多情緒表現的家人，尤其是男性，很多時都需要疏導情緒。「聯繫愛」前線義工Wilcy提醒，若過往有哀傷感受或經歷未有好好過渡，當下一個哀傷來臨，可能會受雙重打擊。

身邊人聆聽陪伴 分擔生活事務

喪親者情緒受困，身邊人如何應對？Wilcy表示，「有時聆聽和陪伴比提供解決方案重要，因為哀傷需要時間消化」。梁梓敦指還可以幫忙分擔生活上的事情，「如家人離世心情不好，但還要照顧小朋友、做家務，不妨幫忙分擔，讓他好好休息」，這些實質行動都是重要的安慰。

■情緒、殯葬安排支援熱線

香港紅十字會與毋忘愛合作推出「聯繫愛」計劃，透過WhatsApp熱線為喪親者提供情緒支援和殯葬安排資訊。有需要人士在WhatsApp熱線留下姓名、聯絡電話和想傾談的事項後，會有專人回覆，並以電話聯絡跟進。

WhatsApp：9203 7660（中／英文）

服務時間：上午11:00至晚上11:00

費用：免費

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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