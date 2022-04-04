談痛說情：強化上背肌 自動矯姿擺脫寒背

寒背影響——寒背有失美態，且影響了整個上半身肌力平衡，引致各種痛症如五十肩、椎間盤突出。（Malik Evren@iStockphoto）

【明報專訊】我年輕的時候已經有寒背的情况，在初為人母的那段日子，微駝的後背配上圓潤體型，可謂完美詮釋了「虎背熊腰」的模樣。

上半身肌力失衡致痛症

寒背固然影響外觀，有失美態，但更重要是影響了整個上半身肌力平衡，引致各種痛症。在正常情况下，肩膀、頸椎及頭顱在同一個平面上，然而寒背人士雙肩向前屈曲靠攏，打破了這個肌力平衡，更引發一連串問題，包括導致肩關節並非在最佳位置工作，每當搬動重物時，便有可能拉傷肩關節的韌帶，日積月累下造成俗稱五十肩的肩周炎。寒背也會令頸項前傾，頸項上頭顱的數公斤重量無法平均分佈，以致部分頸椎過分受壓，嚴重者可導致頸椎的椎間盤突出。

刻意挺胸收腹難持久

因此，不難發現大部分肩頸痛人士，都有寒背的情况。不過，他們大多數認為是出於姿勢問題，只要時刻提醒自己保持正確姿勢，終日默念「挺胸收腹直腰板」，便能夠把情况改善過來。誠然，把姿勢矯正過來，可以讓肩頸關節保持在正確的位置以減少勞損。然而每個人的集中力有限，稍有分心寒背便會趁機重現。

事實上，如果我們細心觀察，會發現剛剛上幼稚園的小朋友甚少寒背，卻隨年齡增長，寒背愈來愈普遍。這是由於我們日常生活經常運用前方胸肌，例如搬動重物等，令胸肌發達，但上背肌卻欠缺使用機會而逐漸乏力，久而久之形成肌肉失衡，讓原來中立的肩膀向前傾，形成寒背。

因此，解決寒背的治本方法是增強上背肌的「肌肉記憶」，透過訓練上背肌肉，讓兩側肩胛骨向後靠攏，扳回前傾的肩膀，令上身重回合乎肌肉平衡的位置。即使不用刻意的挺胸收腹，上背的「肌肉記憶」仍能整日把上背保持於正確位置，達消除寒背之效。

以我為例，成為人母後家庭工作兩頭忙，豈還能分配心力提醒自己「挺胸收腹直腰板」？唯有透過肌肉訓練強化「肌肉記憶」，才能真正把寒背問題糾正過來。除了不想再擔負「虎背熊腰」之名，更重要是為免日後受痛症之苦困擾。

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文：薛詠珊（家庭醫學專科醫生、香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃總監）