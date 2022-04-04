膚見：擊退「惡蛇」黃金72小時

【明報專訊】最近走入港鐵站，都會看到燈箱播放以下廣告：一名年輕女孩，右手拿着串燒，左手拿着一瓶「清熱」飲品。我從這廣告收到的信息就是，有了這飲品，便可以盡情多食串燒而不用擔心了。我並不是想評論這飲品是否有效清熱，因為我不懂中藥，不會亂作解釋；但我從這廣告所收到的信息，如果其他人也有同樣看法，問題就出現了。無論從哪個角度去探索，就算是日常生活、健康飲食習慣等，大家都不會因為得到可以減輕副作用的工具（飲品），而不斷重複引起副作用的動作（食串燒），這是本末倒置，不應該鼓勵。

同一道理，早前很多長者和其家人都反對接種新冠疫苗，原因是害怕接種疫苗後所產生的副作用。就算政府很努力解釋這些副作用出現機率非常低，而且接種好處遠大於壞處，都不肯接受。直到最近Omicron肆虐，很多安老院舍都有感染個案，需要隔離。在當中大部分長者有長期病及沒有接種疫苗，錯失早前接種的機會，把自己處於非常危險位置，或甚至賠上性命。

病毒潛伏神經節 伺機發病

預防和治療帶狀疱疹，即大家所說「生蛇」，同樣也要早着先機。

簡單說，引起水痘和帶狀疱疹是同一種病毒。早年未出現水痘疫苗，大部分小朋友都曾經出水痘，但大家未必記得或只有少許印象。水痘痊癒後，病毒會停留在皮膚上某一個感覺神經或自主神經節內，也有些病毒會慢慢移向腸神經系統；醫學界相信這病毒或許會一世停留在神經節中，等待宿主免疫力下降，就會沿着「寄居」的神經節到神經線再走向皮膚表面，這時病人可能會感覺到一陣陣像閃電般不適，或是痕癢或疼痛，也可以兩種徵狀同時出現；約過1至2天，水疱會沿神經線出現。

早用藥減日後痛症風險

但當水疱還未出現，病人只感到一陣一陣痛楚時，視乎神經線的位置，如在腰部，病人或誤作是扭傷，找跌打醫師敷藥，之後皮膚出現水疱，又可能誤當是對跌打藥過敏，因而延遲了服用抗生素。治療帶狀疱疹，最佳服用抗生素的時間是在出水疱後黃金72小時，愈早愈好；如果推遲服用，會增加神經線的破壞程度，加長康復時間。

帶狀疱疹後神經痛（postherpetic neuralgia）是指患者「生蛇」後的持續神經痛，一般是3個月到1年，有時甚至1年以上。痛楚亦與年齡有關，愈年長會愈感覺痛楚，尤其是如果患者同時有慢性病，如糖尿、高血壓及高膽固醇，正服用藥物。如果能把握黃金72小時，早着先機，可減低日後痛症機率。另外，透過接種疫苗加強對病毒免疫力，滿50歲人士可預防「生蛇」，下次再談。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）