吾生有杏：院長醫生周記（190）：鹹魚與夢想

【明報專訊】「Francis，如果你接任中大醫學院院長，你會為醫學院定下什麼重要目標？」這是8年前我應徵這個職位的時候，大學評審委員會主席向我提出的問題。

「我曾在這地方接受教育，這裏的教授都是不可多得的老師，我深信我們有能力栽培最優秀的學生成才，所以我要令立志學醫的莘莘學子認同中大醫學院是他們不二之選。」我接着說：「這裏有很多有幹勁、有潛質的科研人才，我們的科研成就媲美外國頂尖學府，所以我有信心中大醫學院有潛力躋身全球前50名的大學。」

還記得當我說畢這番話，面試房間頓時變得鴉雀無聲，有些評審委員張口結舌，而評審主席更向我展示一絲輕視的微笑，說：「年輕人，不是你想得那麼簡單吧！」

當我踏出面試房後，內心感到十分納悶、不是味兒，於是便找老前輩大吐苦水。那名前輩向我曉以大義：「家亮，凡事應量力而為，要與海外百年基業並駕齊驅，談何容易？年輕人應該按部就班，不要發白日夢啊！」

雖然前輩句句都是金石良言，「但如果人生沒有夢想，那跟鹹魚有什麼分別」？我愛吃鹹魚，但我不甘心做一條在汪洋中迷失方向、浮浮沉沉的鹹魚！

感謝當年大學管理層給予特別機會，容忍我橫衝直撞。既沒有行政管理經驗，又沒有達官貴人祝福，更沒有多才多藝的基因，在缺乏優勢之下，我這個「院長醫生」實在是碰得焦頭爛額。

信隊友比自己更強、更專業

幸好我還有自知之明，既然自己沒有本事，便禮賢下士，邀請比自己強、能夠獨當一面的同事加入醫學院的管理團隊，分別肩負了教育統籌、學生成長、科研發展、社會服務、內地及國際事務等重擔。

多年來我體會了一個道理，就是總要相信隊友比自己更強、更專業，要讓內行人領導我這個外行人。

轉眼間已過了8個年頭，中大醫學院成就了一個又一個奇蹟，秘訣並不是倚靠愛吃鹹魚的院長，而是把機會給予有潛質及抱負的人才，不論是教授、學生抑或是校友，讓他們發揮小宇宙、建立合作團隊，多年來他們為醫學院闖過一個又一個難關，攀越一個又一個高峰。

要追求夢想就不要畏懼別人的眼光，人生沒有幾多個十年，與其低頭認命，不如一生追夢，讓自己無悔今生。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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