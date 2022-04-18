吾生有杏：院長醫生周記（191）：長新冠？佯新冠？

【明報專訊】「陳教授，我的思想忽然模糊一片，已經反覆檢測了多次，結果都是陰性，沒有新冠復陽，就連腦掃描也找不出原因，老闆卻以為我發白日夢，如此下去我怕連飯碗也不保！」「陳醫生，我以往每天跑步個多小時，現在上2樓也感氣喘乏力，見了幾名胸肺及心臟專家也找不出原因。」「陳院長，我需要見精神科醫生嗎？」

過去兩個月，這些新冠康復者是我最常見的病人。他們各有不同徵狀，但全部都有一個共通點，就是原因不明、求救無門。最近一次醫管局高層會議，我再三指出「長新冠」將會對醫療及經濟帶來沉重負擔。月初，就連美國總統拜登也敦促聯邦政府全力找出「長新冠」的原因及治療方法。

根據美國疾病控制及預防中心，新冠長期綜合後遺症（或稱「長新冠」）是指新冠患者康復後，出現持續1個月以上多種不能以其他原因解釋的徵狀，包括「腦霧」、疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難、咳嗽、肌肉痠痛、腸胃失調、脫髮等。不是所有患者都會出現以上所有徵狀，有些患者大腦受影響比較明顯，而另一些患者主要徵狀可能是咳嗽或腸胃失調，所以這些患者往往分散到不同的專科醫生接受治療。

很多人對「長新冠」有不少誤解，以為是身體還有殘餘病毒或是病毒破壞了個別器官的後遺症；亦有不少理論，例如多器官炎症、免疫系統過敏反應、精神壓力等；更有人以為「長新冠」只是逃避工作的藉口。儘管這些理論說得如何娓娓動聽，至今沒有一種學說得到科學數據支持。

中大研究團隊發現，近八成新冠康復者6個月後仍受「長新冠」困擾。同時我們發現「長新冠」並不局限於長者、長期病患、重症或發炎指數高的人士。我們以宏基因組學 （metagenomics）分析超過1200個糞便樣本的細菌基因，首次證實「長新冠」患者擁有獨特的腸道微生態，有如手指指紋般可以識別，團隊把這發現稱之為「長新冠型腸道微生態」。透過檢測「長新冠型腸道微生態」，我們可以預測罹患「長新冠」的風險；更透過檢測康復者是否帶有「長新冠型腸道微生態」，可以診斷出現持續徵狀的康復人士是否患上「長新冠」，其靈敏度及特異性均近90%。

從腸道微生態拆解「長新冠」

此外，我們亦發現分析腸道微生態可區分不同類型的「長新冠」。例如，缺乏與免疫力有關的「好菌」會出現持續咳嗽和氣促的呼吸系統徵狀；而某些惡菌則會引致疲倦、失眠、記憶力差和失去味覺等腦神經系統問題。區分不同類別的「長新冠」徵狀可望為「長新冠」患者對症下藥。

初步研究更發現，利用中大研發的微生態配方（SIM01）醫治新冠康復者，90%人士於1年後並沒有出現「長新冠」。我們正推行大型臨牀研究，利用SIM01調整腸道微生態以治療及預防「長新冠」。

自2020年新冠病毒爆發以來，全球已有超過5億人口染疫。以香港為例，單是第五波疫情已有數以百萬計市民確診，數目極之驚人。我們正努力不懈，不單要找出腸道微生態與「長新冠」 的關係，更希望為廣大市民提供預測、診斷及治療「長新冠」的方案。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

[健康]